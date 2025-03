Nasconde un registratore nello zaino della figlia e svela gli abusi delle maestre: “Parole che fanno male”

Un episodio controverso ha scosso un comune della provincia di Roma, dove un padre ha deciso di nascondere un registratore nello zaino della propria figlia per documentare le interazioni con le insegnanti. Questo gesto è stato motivato da preoccupazioni riguardo a presunti maltrattamenti e abusi da parte del personale scolastico. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la situazione è emersa in seguito a un grave incidente avvenuto il 12 febbraio scorso.





La giovane Francesca, nome di fantasia, è tornata a casa da scuola con evidenti segni di violenza: “con la faccia viola, aveva dei segni sull’occhio, dei graffi sul naso e i segni di un morso al polso”. Le condizioni della bambina hanno richiesto un intervento medico, portandola al pronto soccorso dell’ospedale Bambino Gesù, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni. Durante la visita, Francesca ha raccontato di un episodio accaduto a scuola: “La mia compagna di classe mi ha dato uno schiaffo alle 10 del mattino, io volevo tornare a casa, ma le maestre non ti hanno chiamato”.

In seguito a questi eventi, il padre ha preso la decisione di installare un piccolo registratore nello zaino di Francesca, spacciandolo per un ciondolo portafortuna. L’idea era quella di raccogliere prove concrete delle presunte ingiustizie subite dalla figlia. Il 18 febbraio, il registratore ha catturato frasi inquietanti pronunciate dalla maestra. “Il mio modo di stare qui è quello di farvi fare pace, a volte ci sono delle reazioni che diventano incontrollabili, io credo che la tua compagna sia scoppiata anche se tu in quel momento non le avevi fatto nulla. Ha subito da te diverse cose in questi anni”, ha dichiarato l’insegnante.

In un altro momento della registrazione, la maestra ha invitato la bambina a restituire delle penne alle compagne, nonostante Francesca affermasse: “Me le hanno regalate loro l’anno scorso”. La situazione è degenerata quando l’insegnante ha rimproverato la bambina, dicendole di non chiedere più in prestito “né il materiale scolastico, né la merenda”. Nella denuncia presentata, il padre ha sottolineato che “ascoltando le registrazioni abbiamo appreso che nostra figlia, tra le 11.30 e le 12.30 di quella mattina, era stata pubblicamente umiliata da tre insegnanti di fronte a tutta la classe”.

Prima di rivolgersi alle forze dell’ordine, il padre ha cercato di discutere la situazione con la preside della scuola. Tuttavia, ha riferito di aver riscontrato un tentativo di insabbiare l’accaduto e di giustificare le azioni delle insegnanti. “Mi hanno accusato di aver violato la privacy, ma la registrazione è stata fatta solo per tutelare nostra figlia. Non è mai stata divulgata”, ha spiegato il padre, evidenziando la sua intenzione di proteggere la figlia.

L’episodio ha sollevato interrogativi sull’approccio educativo e sulle metodologie disciplinari adottate all’interno della scuola. La questione della tutela dei minori e della responsabilità degli insegnanti è tornata al centro del dibattito pubblico, con molti genitori che si sono espressi a favore di una maggiore trasparenza e controllo sulle pratiche scolastiche.

La registrazione ha suscitato un acceso dibattito tra i genitori e il personale scolastico, evidenziando la necessità di un dialogo aperto tra le famiglie e le scuole. In un contesto in cui le relazioni tra insegnanti e alunni dovrebbero essere basate su rispetto e fiducia, l’episodio ha messo in luce possibili lacune nelle pratiche educative e nella gestione dei conflitti tra compagni di classe.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato preoccupazioni tra i genitori riguardo alla sicurezza e al benessere dei propri figli all’interno dell’ambiente scolastico. Alcuni esperti hanno suggerito che situazioni come questa richiedano un’analisi approfondita delle politiche scolastiche e delle tecniche di gestione della classe, al fine di prevenire futuri incidenti e garantire un ambiente di apprendimento sicuro e positivo per tutti gli studenti.