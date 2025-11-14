ncidente nel Mantovano, precipita un elicottero: morto il pilota





Questa mattina, venerdì 14 novembre, un elicottero è caduto nelle campagne di Casalromano, un comune situato in provincia di Mantova. L’allerta è stata lanciata da un agricoltore che ha assistito alla scena. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha causato una sola vittima: il pilota, un uomo di 56 anni, che è stato sbalzato a diversi metri dal punto d’impatto al suolo.





L’incidente si è verificato alle 10.41 e coinvolge un elicottero modello h135. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia ha confermato che i soccorsi sono stati immediatamente attivati, con l’invio di un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso in codice rosso. Inoltre, sono stati allertati i carabinieri di Viadana e i vigili del fuoco di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili, l’elicottero è precipitato in un’area situata tra i comuni di Casalromano e Isola Dovarese, in Cremona. Un agricoltore ha riferito di aver visto l’elicottero proveniente dalla provincia di Asti cadere nei campi. Al momento dell’incidente, l’area era avvolta da una fitta nebbia, condizione che potrebbe aver contribuito alla tragedia.

La vittima, il pilota, era l’unico occupante del velivolo e, secondo quanto riportato, è deceduto sul colpo. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La notizia ha suscitato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale, che ora si interroga sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Attualmente, diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Mantova sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche tecniche necessarie per comprendere le cause dell’incidente. Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le dinamiche che hanno portato alla caduta dell’elicottero.

Le condizioni meteorologiche avverse, come la nebbia fitta, potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nell’incidente. Tuttavia, sarà necessario attendere i risultati delle indagini per avere un quadro più chiaro della situazione. Si tratta di un evento che ha colpito non solo la famiglia della vittima, ma anche l’intera comunità, già provata da altre tragedie nel passato.

L’elicottero h135, un velivolo utilizzato spesso per operazioni di soccorso e trasporto, ha una buona reputazione in termini di sicurezza e affidabilità. Tuttavia, la caduta di oggi solleva interrogativi sulla sicurezza del volo e sulle condizioni operative che possono influenzare la sicurezza aerea. Le autorità aeree e le agenzie di regolamentazione saranno chiamate a esaminare il caso con attenzione per garantire che simili incidenti non si verifichino in futuro.



