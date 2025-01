Nel Grande Fratello, ciò che ha rivelato Ilaria ha sorpreso tutti. Nuovo colpo di scena dopo l’alterco tra Helena e Jessica

Le recenti giornate nella casa sono state segnate da una forte tensione, con un’atmosfera natalizia scarsamente percepita. I conflitti tra i concorrenti sono frequenti, ma questa volta si è andati oltre i limiti in almeno due occasioni, entrambe con Helena Prestes come protagonista.





Nella prima situazione, la modella brasiliana è stata presa di mira da Ilaria Galassi. Mentre alcuni coinquilini correvano per intervenire, si è sentito qualcuno esclamare: “No, le sta mettendo le mani addosso!”. Pochi giorni dopo, ha avuto luogo il noto episodio del bollitore lanciato da Helena verso Jessica Morlacchi, gesto che è già entrato nella storia del reality e che sembra essere stato una reazione alle continue provocazioni della cantante dei Gazosa, che aveva insultato ripetutamente Helena.

“Ilaria è venuta a scusarsi con me”, ha rivelato Helena nella camera da letto, conversando con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Luca Calvani, i suoi alleati più fidati. Stefania ed Eva hanno confermato la versione: “Ilaria ci ha chiesto scusa davanti a noi…”.

Ilaria si è scusata con Helena #zelena pic.twitter.com/cHRwPKPtqv — ALY🍒 (@sonoinfastidita) 4 gennaio 2025.

Il reality show di casa nostra continua a tenere alta l’attenzione del pubblico, con colpi di scena e momenti carichi di emozioni. In particolare, in una recente puntata, il Grande Fratello ha deciso di non mostrare ancora le immagini del pentimento, così come aveva censurato l’episodio della presunta aggressione di Ilaria nei confronti di Helena.

Tensione e rancori si sono fatti sentire, con la situazione tra Ilaria ed Helena che sembra essersi distesa, ma i rapporti tra la brasiliana e Jessica Morlacchi restano tesi. Una possibile riconciliazione sembra essere un’ipotesi lontana, anche se la mediazione di Alfonso Signorini potrebbe riservare sorprese.

La produzione del programma potrebbe affrontare l’intera vicenda nella prossima puntata, lasciando spazio a nuovi sviluppi e colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.