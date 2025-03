Nella puntata del Grande Fratello del 3 marzo, un audio aperto in confessionale ha sollevato interrogativi sulle nomination e due eliminazioni hanno sorpreso il pubblico

La nuova puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 marzo, ha portato con sé tensioni, nomination e, a sorpresa, due eliminazioni. L’episodio si è aperto con un sentito omaggio a Eleonora Giorgi, attrice scomparsa il giorno precedente dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. Alfonso Signorini, conduttore del programma, ha ricordato Giorgi come una concorrente straordinaria, sottolineando il suo impatto sul programma e sul pubblico.





Subito dopo il tributo, la serata è proseguita con accese discussioni tra i concorrenti, che hanno visto protagonisti Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Shaila Gatta. Durante la puntata, sono stati annunciati i concorrenti in nomination: Helena Prestes, Mattia Fumagalli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Chiara Cainelli. Il pubblico ha salvato per primo Helena Prestes e Zeudi Di Palma, mentre Maria Teresa Ruta è stata la prima a dover lasciare il gioco.

In un colpo di scena, Signorini ha poi avviato un secondo televoto lampo, per determinare una seconda eliminazione tra Tommaso Franchi, Stefania Orlando, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli. Il pubblico ha scelto di salvare Stefania Orlando e Federico Chimirri, mentre Mattia Fumagalli è stato il secondo eliminato della serata.

Durante la trasmissione, è emerso un video su X in cui si sente un audio proveniente dal confessionale del Grande Fratello. Nel filmato, una voce maschile, presumibilmente di un autore, sembra fornire indicazioni riguardo alle nomination. L’audio rivela: “Sulle nomination, vi prego, lasciamoci alle spalle.” Tuttavia, la conversazione viene interrotta dalla voce di Chiara, che in quel momento chiede della sigaretta di Alfonso, rendendo difficile ascoltare il resto delle informazioni.

Questo episodio ha scatenato un acceso dibattito online, con utenti che esprimono preoccupazioni riguardo a possibili interferenze degli autori nelle dinamiche del gioco. Un utente ha richiamato alla memoria una dichiarazione di Mauro Marin, vincitore di una delle edizioni precedenti, che aveva parlato di come gli autori avessero influenzato il suo percorso nel programma. I commenti al video spaziano da critiche a ironie, con frasi come: “Lasciamoci alle spalle cosa?!”, “Fate veramente ridere… Per non dire altro…” e “Una buffonata, che vergogna.”

La situazione ha sollevato interrogativi sull’integrità delle dinamiche del Grande Fratello, un programma già noto per le sue tensioni e conflitti tra i concorrenti. Le nomination, che dovrebbero riflettere le scelte del pubblico e dei concorrenti, sembrano ora essere influenzate da fattori esterni, come suggerito dall’audio trapelato. Questo ha portato a una crescente sfiducia tra i fan del programma, che si chiedono quanto sia autentico il gioco e quanto invece possa essere manipolato.

In un contesto di competizione come quello del Grande Fratello, dove le relazioni tra i concorrenti sono spesso tese e strategiche, l’emergere di un audio del genere può avere ripercussioni significative. La percezione di un possibile intervento esterno potrebbe influenzare le decisioni dei concorrenti e le reazioni del pubblico, creando un clima di sospetto e incertezza.