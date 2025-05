Neonata necessita di punti di sutura dopo che il chirurgo le ha lacerato il viso durante il taglio cesareo

Una neonata di Denver ha subito un profondo taglio al viso durante un taglio cesareo d’emergenza, che ha richiesto 13 punti di sutura e ha causato preoccupazione nei genitori.





Reazjhana Williams si era recata al Denver Health Medical Center nel giugno 2021, aspettandosi un parto naturale. Tuttavia, sono sorte delle complicazioni quando i medici non sono riusciti a rilevare il battito cardiaco del bambino. Questo sviluppo allarmante ha portato a un immediato taglio cesareo di emergenza.

Durante la procedura, la figlia di Reazjhana, Kyanni, è stata data alla luce con una significativa lacerazione attraverso la guancia sinistra. Il team medico ha spiegato che il viso di Kyanni era vicino alla parete della placenta, il che potrebbe aver contribuito al trauma.

Kyanni è stata prontamente assistita da un chirurgo plastico che le ha applicato 13 punti di sutura per chiudere la ferita. La profondità e la gravità del taglio sono state angoscianti per la famiglia. Reazjhana ha espresso la sua confusione e preoccupazione, affermando: “Non ho mai sentito di qualcuno che dovesse affrontare il viso del proprio bambino in questo modo dopo un taglio cesareo.”

Il Denver Health ha riconosciuto l’incidente, affermando che, sebbene tali lesioni siano note complicazioni nei tagli cesarei di emergenza, sono rare. L’ospedale ha sottolineato il suo impegno per la sicurezza e il benessere dei pazienti.

Dopo l’accaduto, la famiglia Williams ha avviato una campagna GoFundMe per coprire le spese mediche ed esplorare le opzioni legali. La comunità ha risposto con sostegno, aiutando la famiglia in questo momento difficile.

I professionisti medici osservano che, sebbene le lacerazioni fetali durante i tagli cesarei possano verificarsi, sono insolite. Il dott. Jacque Moritz, un ginecologo-ostetrico di New York, ha commentato sulla rarità di tagli così profondi, sottolineando l’importanza della precisione chirurgica in queste procedure.