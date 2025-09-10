Neonato di una settimana ucciso dal cane di famiglia: orrore in una casa dell’Indiana





Un tragico evento ha colpito la comunità di Markle, nello Stato dell’Indiana, dove un neonato di appena sette giorni ha perso la vita dopo essere stato attaccato dal cane di casa. Il piccolo, identificato come Jason, era nato il 28 agosto 2025 e la sua vita si è interrotta in modo drammatico giovedì sera, 4 settembre.





Secondo quanto riportato dal Fort Worth Star-Telegram, l’incidente è avvenuto intorno alle 18:00 all’interno dell’abitazione della famiglia. Il cane coinvolto è un incrocio tra husky e pit bull di cinque anni, noto per non aver mai mostrato comportamenti aggressivi in passato. Tuttavia, per motivi che rimangono ancora da chiarire, l’animale ha attaccato improvvisamente il neonato, infliggendogli ferite gravissime.

I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente, e i paramedici hanno effettuato manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita al piccolo. Nonostante gli sforzi, Jason è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso poco dopo il suo arrivo. L’Ufficio del Coroner della contea di Huntington ha attribuito la causa della morte a un trauma contusivo, classificando l’accaduto come un incidente. In una nota ufficiale, l’ufficio ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia e ai loro amici.

La notizia della tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, che si è unita attorno ai genitori del bambino. La famiglia ha condiviso un necrologio online che ricorda Jason con affetto e tenerezza: “Amava i suoni del rock ’n’ roll e della musica country, e la sua canzone preferita era Twinkle Twinkle Little Star. Anche se il suo tempo su questa terra è stato breve, sarà amato per sempre.”

Purtroppo, eventi simili non sono rari. In Italia, un episodio drammatico simile si è verificato nella notte di domenica 16 febbraio 2025, ad Acerra, nell’hinterland nord di Napoli. In quell’occasione, una bimba di soli nove mesi è stata aggredita e uccisa dal cane di famiglia, un pit bull. La piccola, appartenente a una famiglia di origine italiana, stava dormendo nel letto quando il cane l’ha attaccata improvvisamente, infliggendole ferite fatali.

Questi incidenti sollevano interrogativi sulla sicurezza degli animali domestici, in particolare quando si trovano in presenza di bambini. Le famiglie sono spesso convinte che i loro animali siano innocui, ma eventi del genere dimostrano che è fondamentale prestare attenzione e adottare misure di sicurezza adeguate. Gli esperti raccomandano di monitorare sempre le interazioni tra animali e bambini, per prevenire situazioni potenzialmente pericolose.

La comunità di Markle si sta mobilitando per offrire supporto alla famiglia in questo momento difficile. Sono stati organizzati eventi commemorativi e raccolte fondi per aiutare i genitori a far fronte alla perdita del loro bambino. La tragedia ha scosso profondamente la comunità, creando un clima di solidarietà e vicinanza.

Le autorità locali stanno anche esaminando la situazione per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. È importante che vengano valutate le misure di sicurezza per gli animali domestici, affinché episodi simili non si ripetano in futuro. La morte di Jason ha riacceso il dibattito sulla responsabilità dei proprietari di animali e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro per i bambini.



