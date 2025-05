Isabella Daggett, consulente per il reclutamento e co-direttrice di una piccola agenzia di modelle, non ha accesso a docce o vestiti puliti dopo essere stata travolta da un raid della polizia subito dopo aver iniziato un nuovo lavoro negli Emirati Arabi Uniti.

Confuso e alla ricerca di risposte, la sua famiglia sta ora disperatamente raccogliendo fondi attraverso una raccolta fondi per riportare Isabella a casa. Più passa il tempo, più è sottoposta a condizioni disumane.





Una modella britannica di 21 anni è stata arrestata e gettata in una prigione di Dubai senza accesso a una doccia o a vestiti puliti

“Era nel posto sbagliato, al momento sbagliato, con le persone sbagliate”, ha detto sua nonna, Heather Smith. “Bella è innocente. Non ha mai usato i farmaci e i test hanno confermato che non c’era nulla nel suo sistema”.

Prima del suo arresto, Isabella viveva una vita normale, lavorando nel Regno Unito per un uomo d’affari che reclutava lavoratori per progetti di costruzione.

Nel tempo libero, faceva anche la modella su Instagram, caricando regolarmente foto seducenti in cui sfoggiava il suo corpo in quelli che sembravano essere resort e hotel di lusso.

Le sue immagini hanno attirato l’attenzione di un’agenzia di Dubai, che le ha offerto un nuovo entusiasmante lavoro e stile di vita nel Golfo. Convinta, Isabella fece le valigie e si trasferì all’inizio della primavera.

Non ci è voluto molto perché le cose si sbrogliassero.

“Mi ha telefonato una settimana prima del suo arresto”, ha ricordato sua nonna. “Ha detto che non era felice, che sapeva che qualcosa non andava. Stava progettando di tornare a casa. E poi è successo questo”.

Secondo Heather, Isabella era rimasta con un uomo che “conosceva a malapena” dopo che un altro accordo abitativo era fallito.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato arrestato insieme a lei e, sebbene le accuse precise rimangano segrete, la famiglia di Isabella ritiene che sia innocente e che sia stata detenuta ingiustamente.

La sua famiglia sostiene che è innocente ed è stata ingiustamente detenuta in relazione ai crimini di un uomo con cui stava

Da marzo, il 21enne è stato costretto a sopportare condizioni deplorevoli.

“Non fa la doccia da un mese. Nessun cambio di vestiti per tre mesi”, ha aggiunto sua nonna, spiegando che non solo sta ricevendo un trattamento spaventoso come prigioniera, ma che la sua situazione è stata peggiorata dal fatto che è una donna.

“Le donne vengono trattate peggio degli uomini lì dentro. I prigionieri maschi possono uscire. Hanno console per videogiochi e TV. Bella non ha niente”.

La famiglia di Isabella ha detto di averla avvertita delle rigide leggi di Dubai e della sua reputazione preoccupante prima che partisse.

“Le abbiamo detto: ‘Conosci le regole a Dubai. Gioca con loro.’ Ma non stava nemmeno cercando di romperne nessuno”, ha continuato Heather.

“È finita a casa di questo ragazzo, un ragazzo che non le piaceva nemmeno molto. Forse è colpevole di qualcosa. Non lo è”.

È stata lanciata una campagna GoFundMe per aiutare la famiglia di Isabella a pagare le spese legali e di viaggio

Sua madre, Lucinda Smith, 44 anni, ha lanciato una campagna di raccolta fondi martedì scorso (20 maggio), con l’obiettivo di raccogliere 5.500 sterline (7.450 dollari) per riportare a casa sua figlia.

“Le spese legali e di viaggio sono enormi e abbiamo bisogno del vostro sostegno. Qualsiasi contributo, non importa quanto piccolo, ci aiuterà a coprire i costi delle spese legali, dei viaggi e di altre spese necessarie”, ha scritto.

“Abbiamo la prova che non era coinvolta in queste accuse e siamo determinati a combattere per la sua libertà. Le orribili condizioni in cui vive sono sufficienti a spezzare il cuore di qualsiasi madre”.

La campagna ha raccolto poco più di 1.000 sterline (1350 dollari) al momento in cui scriviamo.

Secondo le informazioni ufficiali del governo britannico, Lucinda e sua figlia stavano progettando di entrare definitivamente nel mondo della moda. Nel maggio 2024 hanno registrato una società chiamata “The Global Model Agency Ltd.”, con entrambi i quali agiscono in qualità di co-amministratori.

Lucinda ha rifiutato di parlare direttamente con i media.

L’arresto di Isabella è ben lungi dall’essere un caso isolato. La sua storia traccia parallelismi inquietanti con il calvario di un’altra giovane donna a Dubai

All’inizio di quest’anno, Maria Kovalchuk, una modella ucraina di 20 anni, è stata trovata quasi senza vita sul ciglio di una strada di Dubai con più ossa frantumate dopo essere scomparsa per dieci giorni.

Proprio come Isabella, Maria si era recata a Dubai per partecipare a un incontro con uomini influenti che affermavano di essere rappresentanti dell’industria della moda. Ha partecipato a una festa insieme a un’amica che è tornata a casa nel suo paese prima che Maria scomparisse.

Le indagini locali hanno rivelato che ha riportato le ferite dopo “essere entrata da sola in un cantiere ristretto ed essere caduta dall’alto”. La sua famiglia, tuttavia, sostiene che è stata aggredita.

Secondo i media, la famiglia di Maria teme che possa essere caduta vittima di uno schema di intrattenimento per adulti “contorto” che coinvolge ricchi sceicchi di Dubai.

“Circolano video in cui gli sceicchi picchiano le ragazze, tagliano loro i capelli e fanno loro ogni sorta di altre cose”, ha spiegato l’avvocato Katya Gordon a The Sun, esortando le donne a non partecipare a tali eventi, non importa quanto allettanti possano essere gli incentivi monetari.