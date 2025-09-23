New York, Macron umiliato: corteo fermato dalla Polizia per far passare Trump, costretto a proseguire a piedi





Il Presidente francese Emmanuel Macron è stato inaspettatamente trattenuto a New York quando il suo corteo è stato fermato per consentire il passaggio del convoglio di Donald Trump. Ripreso in video, Macron è sceso dall’auto, ha camminato per strada e ha scherzosamente chiamato Trump per fargli spazio. Il video è diventato rapidamente virale sui social media.





New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Il Presidente francese Emmanuel Macron, attualmente a New York per partecipare all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), ha subito un ritardo imprevisto in città lunedì 22 settembre, dopo aver pronunciato un discorso durante l’evento. Un video che sta circolando sui social media mostra Macron fermo in strada a causa del convoglio presidenziale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato da News Az, citando media francesi. In seguito all’incidente, il video è diventato virale e gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentarlo ironicamente. Scopriamo cosa è successo.

Video virale del Presidente francese Emmanuel Macron fermo a New York

L’incidente è avvenuto all’uscita di Macron dall’ONU, dove aveva annunciato ufficialmente il riconoscimento francese dello Stato di Palestina. Secondo quanto riportato da News Az, citando media francesi, il convoglio presidenziale di Trump avrebbe bloccato Macron in strada.

Il rapporto ha inoltre rilevato che un agente di polizia gli avrebbe detto, indicando che il corteo si stava avvicinando: “Mi dispiace, signor Presidente, al momento è tutto bloccato”.

Il breve scambio di battute è stato ripreso dalle telecamere ed è stato ampiamente diffuso sui social media tramite Brut, diventando virale.

Secondo il rapporto, in questo scenario inaspettato, Macron avrebbe chiamato la sua controparte americana nel tentativo di risolvere il problema. “Indovina un po’? Sono bloccato in strada perché per te è tutto bloccato”, avrebbe scherzato durante la chiamata.

Sebbene la strada sia stata poi riaperta, era riservata ai soli pedoni, lasciando il Presidente francese a continuare la sua conversazione con Trump in piedi in mezzo alla strada, mentre cercava di raggiungere l’ambasciata francese.



