Nicoletta Romanoff: “Critiche persino dal medico, per aver avuto 4 figli da 3 uomini diversi”

Nicoletta Romanoff, attrice di 46 anni e madre di quattro figli, ha deciso di condividere un capitolo importante della sua vita attraverso il suo primo libro intitolato Il tralcio alla vite. L’opera rappresenta un viaggio personale e introspettivo, in cui affronta temi delicati come il dolore, la maternità, la fede e i pregiudizi che hanno segnato il suo cammino. La scelta di raccontarsi nasce dalla volontà di dare voce a esperienze che spesso rimangono silenti.





Nel libro, Romanoff rivela un episodio particolarmente doloroso accaduto durante la nascita della sua quarta figlia, Anna, avuta nel 2018 dal compagno Federico Alverà. In quel momento così intimo e delicato, l’attrice si è trovata a fronteggiare un giudizio severo da parte del medico che avrebbe dovuto assisterla. La critica riguardava le sue scelte sentimentali, avendo avuto quattro figli da tre uomini diversi. “È un giudizio al quale sono purtroppo abituata”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Certo, non me l’aspettavo in quel momento da un medico… ma che devi fare? Come ho scritto nel libro, in quel momento ho chiuso gli occhi e ho detto: Signore mio, meno male che tu non mi giudichi con questa severità”.

La vita familiare di Nicoletta Romanoff è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. I suoi figli – Francesco e Gabriele, nati dalla relazione con il produttore Federico Scardamaglia, Maria, avuta dall’attore Giorgio Pasotti, e Anna – rappresentano per lei un percorso di amore e crescita. Tuttavia, le sue scelte personali l’hanno resa bersaglio di critiche e pregiudizi. “Il pregiudizio ferisce, soprattutto quando arriva da chi ha scelto di fare del benessere altrui la propria missione professionale”, ha sottolineato l’attrice.

Un altro tema centrale del libro è il dolore legato alla perdita del fratello Enzo Manfredi, suicidatosi nel 1997 quando Romanoff aveva solo 18 anni. Questo evento ha segnato profondamente la sua vita, portandola a riflettere sulla vulnerabilità e sull’importanza di accettare le proprie emozioni. “Non ho mai provato rabbia per quel gesto”, confessa nel libro. “La tristezza era troppo grande, non lasciava spazio ad altro”. La giovane Nicoletta si è trovata a nascondere il proprio dolore per non gravare ulteriormente sui genitori. “Mi vergognavo di stare male, non volevo appesantire il dolore dei miei genitori. Ma con il tempo ho capito che non c’è niente di più autentico della vulnerabilità”.

Il percorso spirituale dell’attrice ha avuto un ruolo fondamentale nel superare i momenti più difficili della sua vita. Dopo dieci anni di attesa, Romanoff è riuscita a ottenere l’annullamento del matrimonio religioso, riuscendo così a ricevere nuovamente l’Eucarestia. Tuttavia, anche il cammino verso Dio non è stato privo di ostacoli. “Come nella medicina, anche nella Chiesa puoi trovare qualcuno che ti ferisce con parole dure e qualcun altro che ti accoglie. Sono le persone a fare la differenza”, ha spiegato.

Attraverso Il tralcio alla vite, Nicoletta Romanoff invita i lettori a riflettere su tematiche universali come la forza interiore necessaria per affrontare le difficoltà e la capacità di superare i giudizi altrui. L’opera si presenta come un racconto sincero e autentico, in cui l’attrice si mette a nudo per condividere le lezioni apprese lungo il suo cammino.

La pubblicazione del libro rappresenta per Romanoff una sorta di liberazione e un modo per trasformare il dolore in una testimonianza positiva. Con lucidità e consapevolezza, l’attrice si propone di sensibilizzare il pubblico su quanto sia importante accogliere la diversità delle esperienze umane senza pregiudizi.