Nola, uccide la sorella 23enne a coltellate e mostra il corpo alla madre in videochiamata





Tragedia familiare a Nola, nel Napoletano, dove una giovane di 23 anni è stata uccisa dal fratello di 25 anni al termine di una violenta lite avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il ragazzo avrebbe colpito la sorella con numerose coltellate, lasciandola senza vita sul pavimento dell’appartamento.





A dare l’allarme sarebbe stata la madre, che avrebbe ricevuto una videochiamata dal figlio subito dopo l’aggressione. Durante la chiamata, il 25enne avrebbe mostrato il corpo della sorella, visibilmente inerte, spingendo la donna a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.

Il fratello è stato fermato dai militari e accompagnato in caserma, dove è attualmente trattenuto per accertamenti. Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio. Non si esclude che alla base ci fossero contrasti familiari o tensioni pregresse, ma al momento non c’è ancora una versione ufficiale.

La comunità di Nola è sconvolta: vicini e conoscenti descrivono la famiglia come riservata e senza particolari problematiche note. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire tutti i dettagli della vicenda e per capire cosa abbia portato il giovane a un gesto così estremo.



