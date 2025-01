“Non avete idea di cosa mi ha fatto Helena”: il drammatico retroscena della lite al Grande Fratello

Il clima nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso. Dopo la scioccante lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, che ha visto il lancio di un bollitore, la situazione ha raggiunto un punto critico, con gli altri concorrenti visibilmente turbati dall’accaduto. Questo alterco si aggiunge a una serie di scontri che hanno caratterizzato l’ultimo periodo del reality show, come l’intenso confronto tra Helena e Ilaria Galassi durante la puntata del 30 dicembre, quando le due concorrenti erano quasi arrivate a un contatto fisico.





L’episodio sconvolgente e il retroscena rivelato da Jessica

Il violento scontro di ieri ha scosso profondamente la Casa. Dopo l’incidente, Helena è stata allontanata nella suite, dove è stata raggiunta da Javier Martinez per cercare di tranquillizzarla, mentre gli altri concorrenti, tra cui Luca Calvani, sono rimasti in salone, turbati dalla situazione. Durante una conversazione con Luca, Jessica ha rivelato che tra lei e Helena, nei giorni precedenti, ci sarebbe stato un altro episodio spiacevole, un dettaglio fino a quel momento sconosciuto al resto della Casa. Jessica ha infatti svelato che Helena le aveva tolto il pane dalle mani e che le aveva dato una spallata quattro giorni prima, ma non aveva mai raccontato nulla a nessuno, sperando che la situazione migliorasse.

L’accusa di Luca Calvani e la difesa di Jessica

Luca, schierandosi dalla parte di Helena, ha cercato di spiegare a Jessica che probabilmente la sua insistenza nel provocare la brasiliana aveva contribuito a esasperarla, dicendo: “Una persona che ti chiama ‘imbecille’ tre volte probabilmente ti esaspera”. Tuttavia, Jessica ha respinto l’accusa, sottolineando che l’episodio del pane e della spallata era stato un gesto inaccettabile e che aveva già perdonato Helena. La discussione si è intensificata quando Luca ha aggiunto: “Jessica, se senti che lei ti sta aggredendo, lo devi dire. Helena ha subito due mesi di tensioni che noi non possiamo nemmeno immaginare.”

L’alterco ha sollevato un grande dibattito tra i fan del programma. Molti utenti sui social hanno chiesto provvedimenti contro Helena, ritenendo che il suo comportamento non fosse giustificabile, ma anche Jessica è stata accusata di aver provocato la reazione violenta della brasiliana. Il pubblico ora aspetta con ansia il prossimo episodio, che andrà in onda eccezionalmente mercoledì 8 febbraio, per scoprire il destino di Helena, e capire se verranno presi provvedimenti anche nei confronti di Jessica, in una situazione che continua a tenere tutti con il fiato sospeso.