“Non è ancora ora”, le dicono in ospedale: esce in lacrime e partorisce per strada dopo otto minuti





Una donna statunitense, Mercedes Wells, ha vissuto un’esperienza traumatica quando, dopo essere arrivata al Franciscan Hospital di Crown Point, Indiana, in travaglio, è stata dimessa dai medici con l’assicurazione che non era ancora il momento di partorire. L’episodio, avvenuto domenica scorsa, ha portato all’apertura di un’indagine interna da parte dell’ospedale e al licenziamento del medico e dell’infermiera coinvolti.





Mercedes Wells, accompagnata dal marito, si è recata in ospedale poco dopo mezzanotte, lamentando forti dolori legati al travaglio. Tuttavia, dopo alcune ore di attesa, il personale sanitario ha deciso di dimetterla, affermando che non stava progredendo. In un video condiviso sui social media, si vede Wells in lacrime mentre viene trasportata su una sedia a rotelle verso l’auto del marito, con la frustrazione evidente sul suo volto.

In un post su Facebook, Mercedes ha raccontato di non aver mai visto un medico durante la sua permanenza in ospedale e di essere stata dimessa dopo che le infermiere le avevano comunicato che non c’erano stati progressi. “In stanza è venuta l’infermiera e mi ha detto ‘Bene, se non hai ancora fatto progressi in centimetri, allora sai che dobbiamo rimandarti a casa’,” ha dichiarato Wells in un’intervista alla NBC. Nonostante le suppliche della coppia affinché non fosse dimessa, il personale ha risposto che si trattava di “ordini del medico”.

Dopo essere stati costretti a lasciare l’ospedale, la coppia si è diretta verso un altro ospedale, il Community Hospital di Munster, sempre nell’Indiana. Tuttavia, non hanno fatto molta strada prima che Mercedes avesse bisogno di partorire. Meno di dieci minuti dopo aver lasciato il Franciscan Hospital, la donna si è fermata sul ciglio della strada per dare alla luce il bambino. “L’ho vista spingere… tirare un po’, la bambina è uscita e non sapevo cosa fare,” ha raccontato il marito, che ha subito chiamato un’ambulanza per il trasporto della madre e della neonata in un altro ospedale. Fortunatamente, entrambe stavano bene.

“Abbiamo sentito di bambini che non ce l’hanno fatta, quindi sarebbe potuta andare in qualunque modo e io non sono stata assistita da un professionista,” ha commentato Mercedes Wells dopo l’incidente. A seguito della denuncia pubblica della coppia, il Franciscan Hospital ha avviato un’indagine interna sull’accaduto e ha licenziato i membri del personale sanitario coinvolti.

Il presidente e CEO di Franciscan Health Crown Point ha riconosciuto che le preoccupazioni di Wells non sono state ascoltate. “Non abbiamo ascoltato le preoccupazioni della signora Wells. Come madre esperta che ha pubblicamente riconosciuto di aver già partorito nel nostro ospedale con un’esperienza positiva, sapeva che qualcosa non andava,” ha dichiarato il dirigente, aggiungendo: “Dobbiamo risolvere i problemi del nostro ospedale affinché a nessuno capiti più l’esperienza della signora Mercedes Wells.”





