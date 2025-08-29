“Non fare il gradasso”. Entra in pizzeria, prende a pugni un dipendente e fa razzia





Un video virale di pura violenza sta suscitando sbigottimento e rabbia a San Giovanni in Persiceto. Il video ritrae un giovane cliente di origini romene a torso nudo che sferra un pugno in pieno volto a un lavoratore della pizzeria di asporto Pinko Pallino di piazza Bergamini. L’aggressione, avvenuta lo scorso Ferragosto, è stata ripresa dalla telecamera di sicurezza interna del locale e sta circolando nelle ultime ore sui social media.





Risorsa lo stende, lo deruba e lo percula pic.twitter.com/xmBTeD4ewq — DC News (@DNews10443) August 29, 2025

Il pizzaiolo aggredito è stato ricoverato in ospedale con un labbro spaccato e un’emorragia cerebrale. I carabinieri hanno identificato l’aggressore e stanno attualmente indagando sull’accaduto.

Le immagini del video mostrano la violenta aggressione avvenuta all’interno del locale. Inizialmente, il giovane cliente a torso nudo è all’interno del locale e inveisce contro uno dei pizzaioli, insultandolo pesantemente. Il suo reiterato atteggiamento aggressivo e provocatorio fa perdere la pazienza al pizzaiolo bangladese, che dal bancone gli ordina di andarsene. Tuttavia, esasperato, il lavoratore esce dalla sua postazione e avvicina il cliente, tentando di allontanarlo e spingendolo verso la porta. In risposta, il cliente gli sferra un pugno in volto, facendolo cadere all’indietro, e poi lo insulta ulteriormente.

A seguito della caduta, l’uomo ha riportato un trauma cranico e ha perso conoscenza per diversi minuti, presentando un ematoma facciale e una ferita lacero-contusa al labbro. Sul pavimento si è formata una macchia di sangue. I colleghi, visibilmente scossi, hanno immediatamente allertato il servizio di emergenza sanitaria. Nel frattempo, l’aggressore ha continuato a mostrare un atteggiamento di sfida, affermando di attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. Successivamente, ha rivolto ulteriori offese alla vittima e ha consumato una birra prelevata dal frigorifero. Infine, si è allontanato indicando l’indirizzo dove sarebbe stato possibile rintracciarlo. Pochi minuti prima, lo stesso individuo aveva commesso una rapina nella pizzeria, sottraendo alcune birre e la somma di 250 euro.

Il pizzaiolo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove gli è stata suturata la ferita al labbro e gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale, con una prognosi di un mese.

Il giorno successivo, il titolare del locale ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Persiceto. Le indagini hanno permesso di identificare rapidamente l’aggressore, un cittadino rumeno non residente a Persiceto, già noto alle forze dell’ordine. I familiari dell’indagato risiedono in un’abitazione popolare nelle vicinanze della pizzeria. Al momento, l’uomo non è stato arrestato e l’episodio ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione nella comunità locale.



