“Non ho sentito nulla”: si addormenta e trova un’enorme nave a pochi metri dalla porta di casa

Immaginate di svegliarvi al mattino nella vostra abitazione con vista sul mare e scoprire che una gigantesca nave portacontainer si è fermata a pochi metri dalla porta di casa. È quanto accaduto a Johan Helber, un residente di Byneset, in Norvegia, che si è trovato di fronte a una scena surreale.





L’incidente si è verificato giovedì mattina, intorno alle 5, quando una nave lunga 135 metri si è arenata vicino alla riva, praticamente nel giardino dell’abitazione di Helber. L’uomo, incredibilmente, non si è accorto di nulla fino a quando un vicino non lo ha svegliato per avvisarlo dell’accaduto. “Non ho sentito niente. Dormivo a sette metri dalla prua della nave”, ha raccontato al quotidiano norvegese NRK. Ha inoltre aggiunto: “Se l’impatto fosse avvenuto cinque metri più a destra, sarebbe scivolato lungo la parete rocciosa e allora la mia casa ora avrebbe probabilmente un aspetto molto diverso”.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, né tra le 16 persone a bordo della nave né tra i residenti della zona. I danni materiali sono stati minimi: solo un filo della pompa di calore della casa è stato tranciato.

L’evento ha attirato l’attenzione anche per il racconto del vicino di Helber, Jostein Jørgens, che è stato il primo ad accorgersi della situazione. “Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto l’imbarcazione che si dirigeva dritta verso la riva. La nave si muoveva a una buona velocità e non dava segno di voler cambiare rotta. Sono uscito e ho gridato e fischiato senza che accadesse nulla”, ha dichiarato. “Sembrava irreale. Non pensavo che sarebbe accaduto”, ha aggiunto.

La nave era diretta verso Orkanger, ma per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo prima di toccare terra. Secondo quanto riportato dall’Amministrazione costiera norvegese, la velocità dell’imbarcazione era di circa 16 nodi poco prima dell’impatto. Le autorità locali stanno indagando per determinare le cause dell’incidente, senza escludere alcuna ipotesi. La polizia ha già escluso l’uso di droghe o alcol a bordo, ma sta valutando se possa trattarsi di un errore umano o di un guasto tecnico.

Nonostante la gravità potenziale della situazione, non sono stati segnalati sversamenti in mare, un aspetto rassicurante per l’ambiente e per la comunità locale. La vicenda ha comunque suscitato grande curiosità e preoccupazione tra gli abitanti della zona, che non si aspettavano uno scenario del genere.

L’indagine prosegue per chiarire i dettagli e le responsabilità dell’accaduto. Nel frattempo, Johan Helber può tirare un sospiro di sollievo, consapevole che la sua casa è stata risparmiata da danni significativi in circostanze che avrebbero potuto essere ben più gravi.