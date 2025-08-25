“Non mi sento bene”: Roberto muore così davanti ai genitori, dramma e soccorsi vani





Un dramma improvviso ha colpito la comunità di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove il giovane Roberto Campione, di appena 20 anni, è deceduto all’interno della sua abitazione a causa di un malore fulminante. La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì 22 agosto, trasformando un momento di quotidianità in un evento che ha lasciato sgomenti familiari e conoscenti.





Secondo la ricostruzione, Roberto si era appena svegliato quando ha accusato un malessere improvviso. Rivolgendosi alla madre, ha pronunciato poche parole: “Mamma non mi sento bene”. In pochi minuti, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso.

La famiglia, sconvolta dall’accaduto, ha immediatamente allertato il 118. Le urla di disperazione dei genitori hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che si sono resi conto della gravità della situazione. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Il decesso di un ragazzo così giovane e apparentemente in buona salute ha scosso profondamente l’intera cittadinanza. Roberto Campione era noto in città non solo per la sua giovane età, ma anche per le sue passioni e la vitalità con cui guardava al futuro. Praticava karate e conduceva una vita ritenuta sana da chi lo conosceva. Aveva da poco trovato lavoro in un’azienda locale, un primo passo verso l’indipendenza e la costruzione del proprio percorso professionale.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, generando dolore e incredulità tra amici, conoscenti e compagni di sport. La comunità di Porto Sant’Elpidio si è stretta intorno alla famiglia Campione, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto inspiegabile.

Sulla vicenda verranno eseguiti accertamenti medici per chiarire con precisione le cause del malore. Al momento non sono emersi particolari problemi di salute pregressi che potessero far presagire un epilogo simile. L’autopsia, già disposta dalle autorità competenti, servirà a stabilire le reali cause del decesso e a fornire risposte ai familiari, attualmente schiacciati dal dolore e dallo shock.

Il racconto della madre, che ha assistito ai drammatici istanti che hanno preceduto la morte del figlio, resta centrale per comprendere la rapidità con cui la situazione è precipitata. Dopo aver manifestato il malessere, le condizioni di Roberto sono peggiorate al punto da non lasciare margini di intervento.

La tragedia ha avuto un impatto profondo anche a livello emotivo. Il giovane, descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare, determinato e sportivo, rappresentava per la sua famiglia un punto di orgoglio. La sua scomparsa, improvvisa e inaspettata, lascia un vuoto che difficilmente potrà essere colmato.



