



Il cantante Pupo (all’anagrafe Enzo Ghinazzi) ha annunciato che sabato si esibirà alla Live Arena di Mosca, in un evento che definisce “dedicato all’amore tra la Russia e l’Italia”, con l’obiettivo che “i russi devono sapere che gli italiani li amano”. Durante lo spettacolo proporrà i suoi maggiori successi, ma anche brani simbolici come la canzone russa Kalinka e Bella Ciao.





Pupo è noto per il suo forte legame con il pubblico russo, e nel 2024 ha già tenuto un concerto al Cremlino. Questa scelta gli aveva però attirato ripercussioni: alcune date programmate in Lituania e Belgio erano state cancellate. Sul tema, il cantante commenta: “La cancellazione del concerto in Belgio, così come di quello in Lituania e altrove, è stata un’inaccettabile dimostrazione di arroganza. Prima delle cancellazioni, mi hanno chiesto di fare dichiarazioni sulla base delle loro istruzioni diplomatiche. Io non prendo ordini da nessuno, ho detto semplicemente loro di andare all’inferno”.

Rispetto anche al caso del concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev cancellato lo scorso luglio alla Reggia di Caserta, Pupo ha definito quell’episodio “una vergogna”. Per l’artista, arte, cultura e sport non dovrebbero essere soggetti a sanzioni o divieti: “Ci sono milioni di italiani che la pensano come me”.

Nell’intervista, Pupo ha aggiunto che “il popolo italiano dovrebbe essere grato ai russi” per l’operazione “Dalla Russia con amore”, con cui squadre mediche russe erano state inviate in Italia durante la pandemia da Covid. Ha precisato inoltre che “il problema non sono gli italiani”, i quali “apprezzano e amano i russi, come i russi amano gli italiani. Il vero problema è il governo. È il più grande ostacolo”.

Alla domanda inerente un’ipotetica legge italiana che vietasse i viaggi in Russia, Pupo ha risposto: “Deciderei se rispettarla o meno. Come minimo, chiederei la cittadinanza russa”.



