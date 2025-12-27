Non riesco a sopportare l’idea di invecchiare come donna





Ho poco più di vent’anni e sono già ossessionata dall’invecchiamento. Non ho paura della morte, per niente: ciò che mi terrorizza sono i cambiamenti fisici. Non voglio le rughe, non voglio che il mio corpo ceda, non voglio uscire e vedere ragazze più giovani che mi ricordino una giovinezza che non potrò mai più recuperare.





Non posso parlarne apertamente con nessuno che conosco, perché verrei etichettata come malata di mente o vanitosa, mi direbbero di andare in terapia oppure si sentirebbero a disagio perché loro stessi stanno invecchiando. Ho la sensazione che, mentalmente, la mia vita finirà intorno ai quarant’anni: non mi sentirò più bene con me stessa e non avrò più voglia di socializzare o di fare nulla in generale.

Edit: Non capisco perché molte persone insistano nel considerare questo tipo di pensiero come una prova automatica di malattia mentale. Ho visto tantissimi post qui su partner che lasciano le donne dopo il parto a causa dei cambiamenti del corpo e della conseguente perdita di attrazione. Se storie del genere sono così comuni, come si può giudicare qualcuno per sentimenti come i miei?

Secondo edit: Dopo averci riflettuto, mi sono resa conto che questa paura è probabilmente molto legata al modo in cui vivo le relazioni sentimentali. Non sopporto l’idea di stare con un uomo che, anche solo segretamente, desidera altre donne. Questa cosa mi colpisce profondamente e, per qualche motivo, mi fa sentire “contaminata”. Il solo pensiero mi provoca nausea.

Credo che questo mi porti a collegare tutto: sento che, alla fine, non potrò mai avere una relazione in cui sono davvero l’unica persona per cui il mio partner prova desiderio. So che potrebbe “amarmi”, ma l’idea del “tanto poi torna a casa da me” mi disgusta profondamente. Preferirei restare sola piuttosto che stare con un uomo così.

Allo stesso tempo, però, provo attrazione e so che non avere mai un partner significherebbe farmi un torto, perché mi negherei il sesso. E no, le relazioni occasionali non fanno per me, per ragioni evidenti. Non è che io sia completamente focalizzata sugli uomini: è che questi sentimenti rendono impossibile soddisfare i miei desideri naturali senza compromettere la mia salute mentale.



