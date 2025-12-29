Non riesco davvero a capire cosa voglia l’ex moglie di mio marito, e sinceramente ne ho fin sopra i capelli





Io e mio marito ci siamo separati quando nostra figlia aveva tre anni. Non c’è stato alcun tradimento: semplicemente mi ero stancata di dover fare tutto da sola. La custodia è stata affidata a me e lui vedeva nostra figlia una sola volta a settimana. Tutta la responsabilità è sempre ricaduta su di me, mentre lui poteva permettersi di essere il classico “papà del weekend”.





Poco dopo si è rifatto una vita con un’altra donna. Quando io ho trovato lavoro, avevo bisogno di un aiuto concreto e gli ho chiesto di occuparsi di nostra figlia nei pomeriggi, visto che lui a quell’ora non lavorava. Da quel momento, per la sua compagna sono diventata “l’ex problematica”. A quanto pare, pretendere che un padre si prenda cura di sua figlia è un peccato mortale. Ho lasciato perdere e sono andata avanti, continuando però a pretendere che facesse anche lui la sua parte.

Quando ho cambiato lavoro, ho smesso di portare mia figlia da loro: conosco il mio carattere e non sopportavo più il modo in cui quella donna trattava mia figlia come un peso. Per anni siamo andati avanti così, con lui sempre e solo nel ruolo di papà del fine settimana.

Un paio d’anni fa hanno avuto un figlio insieme. Poi, un anno fa, si sono lasciati e lui è tornato esattamente a fare ciò che ha sempre fatto: il padre assente durante la settimana.

Io e lei frequentiamo la stessa lezione di ceramica e ora sfrutta ogni occasione per lamentarsi di lui. Dice che le fa soffrire il fatto che non sia un padre presente per suo figlio, che il bambino non merita questo trattamento. Io posso solo rispondere: “Nemmeno mia figlia lo meritava, eppure è andata così”.

Il mio ex è inutile come padre? Sì. Ma lei lo sapeva benissimo. Ha visto con i suoi occhi che tipo di uomo fosse e quale sarebbe stato il suo futuro con lui, eppure ha scelto di andare avanti. Ora davvero non capisco cosa speri di ottenere cercando di creare una sorta di club anti-lui.



