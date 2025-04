Non risponde agli amici, 21enne trovato senza vita nella sua abitazione a Ferrara

Un tragico evento si è verificato lunedì 14 aprile a Ferrara, dove un ragazzo di ventuno anni, originario della Puglia e iscritto all’Università, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento condiviso con altri studenti. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni amici, preoccupati per la sua assenza e per la mancanza di comunicazione, hanno allertato le autorità.





Secondo le informazioni iniziali, il giovane era atteso da alcuni compagni per un incontro di studio programmato per le 16. Tuttavia, non si è presentato e non ha risposto né al telefono né ai messaggi sui social media, dove risultava inattivo da diverse ore. Questa situazione ha sollevato l’allerta tra i suoi amici, che, non riuscendo a contattarlo, hanno deciso di chiedere aiuto ai carabinieri.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno scoperto che lo studente si trovava solo nella sua camera da letto. I suoi coinquilini erano già partiti per le vacanze pasquali, lasciandolo da solo nell’appartamento. Per accedere all’abitazione, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta. Purtroppo, una volta entrati, i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso del giovane.

Le prime indagini non hanno mostrato segni di violenza sul corpo dello studente, ma per chiarire le cause del decesso è stata disposta un’autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore. Questo passaggio è fondamentale per determinare le circostanze esatte della morte e per escludere eventuali fattori esterni.

Il dramma ha colpito non solo gli amici e i familiari del ragazzo, ma anche la comunità universitaria di Ferrara, che si è unita nel cordoglio per la perdita di un giovane brillante e promettente. Le cronache locali hanno riportato la notizia, evidenziando la preoccupazione tra gli studenti riguardo alla sicurezza e al benessere dei loro coetanei.

In attesa dei risultati dell’autopsia, le autorità stanno raccogliendo ulteriori informazioni per ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane. Gli amici, profondamente scossi dalla notizia, hanno descritto il ragazzo come una persona solare e sempre disponibile, rendendo ancora più difficile accettare la sua prematura scomparsa.

La morte di questo studente si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso il benessere mentale e fisico degli studenti universitari, un tema che ha assunto sempre maggiore rilevanza negli ultimi anni. La pressione degli studi, unita a fattori personali e sociali, può avere un impatto significativo sulla vita di molti giovani, rendendo fondamentale il supporto tra pari e l’accesso a servizi di aiuto.