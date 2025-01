“Non sappiamo se è vivo o morto”: il dramma familiare di Pamela Petrarolo al Grande Fratello

La concorrente del Grande Fratello svela il grande dolore della sua famiglia: la scomparsa del fratello Manuel e l’impatto devastante sulla vita dei suoi cari. Pamela Petrarolo è tornata nella Casa del Grande Fratello dopo un breve allontanamento dovuto a motivi familiari. Per la gioia di fan e concorrenti, l’ex volto di “Non è la Rai” ha ripreso il suo percorso, mostrando forza e determinazione. Tuttavia, dietro il suo sorriso si cela un dolore profondo, che ha deciso di condividere durante la diretta del 20 gennaio.

Pamela ha rivelato in diretta il dramma che da due anni affligge la sua famiglia: la scomparsa del fratello Manuel.

“Non sappiamo nulla di lui, non sappiamo cosa fa, come sta. Lo abbiamo cercato ovunque. Mio padre, a 73 anni, lo cercava di notte nei quartieri. Mia madre non è più la stessa, e i miei genitori si stanno spegnendo. È un dolore che copre tutto, anche le cose belle della vita”.

Secondo il racconto di Pamela, Manuel viveva con i genitori, ma un giorno è sparito senza lasciare traccia. L’ultima volta che lo hanno visto è stato al funerale della nonna, dopo il quale hanno ricevuto alcuni messaggi rassicuranti, ma nessun contatto diretto.

Pamela ha spiegato che questa situazione ha devastato la serenità della sua famiglia, creando un vuoto insostenibile:

“Non viviamo più. Non sappiamo se è vivo o morto. Abbiamo pensato a ogni possibilità: che sia stato costretto a fare una scelta, che sia in una setta o che abbia avuto difficoltà personali di cui non ci ha parlato. Ma non riusciamo a rintracciarlo”.