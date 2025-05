«Non si tratta di soldi»: la fidanzata 19enne di Leonardo DiCaprio racconta la loro storia d’amore – Le immagini che hanno fatto il giro del web

Leonardo DiCaprio e la giovane modella e attrice argentina Camila Morrone sono stati recentemente immortalati mentre trascorrevano il Capodanno sotto il sole caraibico di St. Barts. L’attore premio Oscar, oggi 45enne, e la sua compagna, che all’epoca aveva 22 anni, hanno trascorso la giornata tra bagni di sole e nuotate nelle acque cristalline, godendosi appieno la bellezza dell’isola tropicale.





Camila Morrone ha catturato l’attenzione con un sofisticato bikini animalier, composto da un top scollato e uno slip a vita bassa che esaltava la sua silhouette. DiCaprio, dal canto suo, ha mantenuto uno stile essenziale, con pantaloncini da bagno scuri e occhiali da sole in acetato. In un momento di totale relax, ha persino messo da parte gli occhiali per tuffarsi completamente nel mare, lasciandosi avvolgere dalla tranquillità dell’ambiente.

Durante la giornata, la coppia ha mostrato una complicità evidente: sorrisi, scherzi e momenti di intimità hanno definito l’atmosfera. DiCaprio ha ripreso alcune scene con una GoPro blu, immortalando il loro divertimento tra le onde. Un cambio di scenario significativo rispetto al giorno precedente, quando l’attore era apparso distratto dal suo smartphone, mentre Camila si rilassava nelle vicinanze. Questa volta, tutta la sua attenzione sembrava rivolta alla giovane compagna.

Nota per la sua interpretazione nel film Death Wish e rappresentata da IMG Models, Camila Morrone si è lasciata fotografare in modo naturale, con i capelli ancora bagnati che le ricadevano sulle spalle. Nelle immagini, DiCaprio si mostra premuroso e affettuoso, mentre le poggia una mano delicata sulla vita, segno tangibile della loro intimità e sintonia.

Questa fuga ai Caraibi rappresenta solo una delle tante vacanze di lusso a cui DiCaprio è abituato, amante da sempre delle mete esclusive e del clima soleggiato. La sua relazione con Morrone, iniziata ormai da circa due anni, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, anche per via della loro differenza d’età. Nonostante le critiche, Camila ha sempre sottolineato che «non si tratta di soldi», rivendicando la sincerità e l’autenticità del loro rapporto.

Il loro soggiorno a St. Barts ha aggiunto un nuovo, romantico capitolo a una storia d’amore che continua a far discutere, ma che, agli occhi di chi li osserva, appare profondamente autentica.