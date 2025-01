Nonna di 63 anni e il marito di 26 aspettano il loro primo figlio insieme

Cheryl McCain, una nonna di 63 anni con 18 nipoti, è finita sotto i riflettori sui social media dopo aver annunciato la sua gravidanza con il marito di 26 anni, Quran McCain.





Cheryl e Quran hanno affrontato molte critiche online a causa della loro differenza di età. I due si sono conosciuti per la prima volta quando Quran aveva solo 15 anni, mentre lavoravano entrambi in una filiale di Dairy Queen. Tuttavia, la loro relazione è iniziata diversi anni dopo, quando si sono incontrati casualmente in una stazione di servizio.

Tutto è iniziato nell’aprile del 2021, quando Quran, che all’epoca aveva 23 anni, ha confessato i suoi sentimenti dopo aver trascorso alcune settimane con Cheryl. La coppia si è sposata a settembre dello stesso anno e ha creato account social condivisi per raccontare la loro vita insieme.

La mancanza di supporto da parte della famiglia

Nonostante la loro felicità, Cheryl ha rivelato che i suoi figli non sostengono la relazione con Quran. Solo uno dei suoi sette figli accetta la loro unione.

Cheryl ha spiegato:

“Ho sette figli, ma ne vedo solo uno, perché gli altri non supportano il mio rapporto con Quran. Questo mi fa molto male, mi spezza il cuore.

Erano tutta la mia vita, e all’improvviso, quando ho deciso di sposare qualcuno di cui mi ero innamorata, non hanno accettato la mia scelta. Ho 18 nipoti, ma ne vedo solo tre.”

La gioia di diventare genitori

Nonostante le difficoltà familiari, Cheryl e Quran sono entusiasti di iniziare la loro famiglia, sottolineando l’amore incondizionato che provano per il loro futuro bambino.

Mentre molti li hanno congratulati per il lieto evento, altri continuano a criticare la loro relazione a causa della differenza di età di 37 anni. Resta incerto come l’arrivo del bambino influenzerà il rapporto di Cheryl con i suoi figli.