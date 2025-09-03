Nonna glamour di 65 anni rivela: “Esco solo con uomini più giovani, sono più energici e positivi”





A 65 anni, Lesley Maxwell dimostra che l’età non deve necessariamente definire lo stile di vita o le scelte sentimentali. È single, dinamica e non ha timore ad ammettere che preferisce frequentare uomini più giovani rispetto a quelli della sua stessa età.





Il suo aspetto giovanile e la personalità brillante la portano spesso a vivere episodi sorprendenti. In pubblico, più di una volta, è stata scambiata per la sorella della nipote ventunenne, Tia, piuttosto che per sua nonna: un dettaglio che racconta molto del suo impegno nel mantenersi in forma e del fascino che ancora oggi trasmette.

Maxwell non ha più interesse verso gli uomini maturi e guarda con decisione a partner più giovani. Il motivo? Secondo lei, solo chi ha tra i 20 e i 40 anni riesce davvero a stare al passo con la sua energia, dentro e fuori dalla palestra.

Personal trainer di professione, è perfettamente consapevole della propria età, ma afferma di non avere alcuna intenzione di rallentare. In un’intervista a What’s the Jam ha spiegato di trovare gli uomini coetanei spesso “pigri e prevedibili”, caratteristiche che non si adattano al suo stile di vita attivo.

“Gli uomini più giovani, soprattutto quelli sulla ventina, hanno energia, spontaneità e apprezzano una donna che sa quello che vuole”, ha dichiarato, sottolineando quanto la vivacità dei ragazzi più giovani le sembri più compatibile rispetto all’atteggiamento più statico dei coetanei.

Oltre all’energia, Maxwell valorizza anche la leggerezza con cui i più giovani affrontano la vita: “Alcuni uomini maturi sono appesantiti dai problemi e dalle difficoltà della vita, mentre i giovani sono generalmente più positivi e vitali”, ha spiegato.

Per chi spera di attirare la sua attenzione, non conta solo l’età. La personalità e lo stile di vita sono fondamentali. Ciò che cerca è un uomo sicuro di sé, abbastanza intraprendente da avvicinarla, ma anche attento alla cura del proprio corpo e amante di uno stile di vita sano. “Un uomo che abbia il coraggio di parlarmi è un buon inizio. Aggiungerei un fisico allenato, per riuscire a starmi dietro, e naturalmente il senso dell’umorismo”, ha chiarito.

Nonostante questo, per lei un elemento è imprescindibile: la chimica. Senza sintonia, non importa quanto un uomo possa essere brillante o di successo, la relazione non può funzionare. “Una volta ho frequentato un agente immobiliare di successo, un vero gentiluomo, ma non c’era chimica tra noi. Così ho sfruttato il mio ‘periodo di riflessione di tre giorni’ per chiudere la relazione”, ha raccontato.

La storia di Lesley non è un caso isolato. Anche altre donne hanno deciso di vivere legami con uomini più giovani. È il caso di Anne, di Melbourne, che dopo il divorzio ha incontrato casualmente un ragazzo durante una serata con le amiche. “Stavamo solo parlando e mi sembrava simpatico. Le mie amiche insistevano che mi stava chiaramente corteggiando, ma io pensavo fosse soltanto gentile”, ha ricordato.

Anne ha anche sottolineato il doppio standard con cui spesso vengono giudicate queste relazioni: “Se un uomo cammina per strada con una donna più giovane nessuno dice nulla. Ma io, passeggiando con un ragazzo più giovane, sono stata addirittura fischiata e insultata. È stato davvero ingiusto”.



