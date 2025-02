Nostra figlia ha presentato il suo ragazzo, ma dopo averlo conosciuto, mio marito ha detto di non poter accettare la sua scelta: ecco perché

La nostra Liza parlava già da tempo del suo ragazzo, ma per qualche motivo non aveva mai fretta di portarlo a casa. Io e mio marito scherzavamo dicendo che lo avremmo conosciuto solo al loro matrimonio. Ma lei rispondeva invariabilmente che Artem era una persona seria e molto occupata.





Cominciavamo a preoccuparci. E se c’era qualcosa che non andava in questo ragazzo? Alla fine abbiamo solo una figlia, il nostro unico bambino. Abbiamo sempre sognato una grande famiglia, ma il destino ci ha dato solo Liza.

Abbiamo dato tutto il nostro amore e cura a lei. Eravamo orgogliosi dei suoi successi: studiava molto bene a scuola, si è iscritta all’università da sola e ha costruito la sua carriera.

E quindi siamo rimasti sorpresi quando, al terzo anno, ha iniziato a parlare di un certo Alex e ha annunciato che la loro relazione era seria.

— Tesoro, se è davvero così, devi presentarci lui!

— Certo, ma tutto a suo tempo, — rispondeva evasivamente Liza.

È passato un anno. Continuavamo ad aspettare di conoscere Alex, ma lui, come si è scoperto, era troppo occupato.

Quattro volte avevamo organizzato una cena insieme, preparato prelibatezze, ma all’ultimo momento il ragazzo rimandava sempre l’incontro per motivi di lavoro. Alla fine, al quinto tentativo, sono venuti.

Mi ero preparata in anticipo: avevo preparato i piatti preferiti di Liza, cotto una torta e preparato una bella tavola. Quando è suonato il campanello, ho aperto la porta con un sorriso… ma subito ho notato come mio marito, Viktor, fosse diventato pallido, come se avesse visto un fantasma.

Ho seguito il suo sguardo e non ho capito subito cosa stesse succedendo — Alex era della nostra età.

Ci siamo seduti a tavola. Alex ha iniziato a raccontare di sé: è il direttore di una grande azienda, una persona seria e influente. Sembrava una buona partita. Ma per tutta la sera Viktor è rimasto in silenzio, trattenendo a stento le sue emozioni.

Quando gli ospiti si stavano per andare, mio marito ha improvvisamente offerto di accompagnare Alex. Liza è diventata nervosa.

Ho sentito che qualcosa non andava e ho deciso di seguire silenziosamente dietro di loro.

— Questa è mia figlia! Come hai potuto? Siamo cresciuti insieme! — ho sentito la voce soffocata di mio marito.

— Viktor, non sapevo che fosse tua Liza… E quando l’ho scoperto, era già troppo tardi. La amo, — ha risposto Alex.

— Hai quasi 50 anni! Non sarai mio genero!

Dopo queste parole, tutti se ne sono andati. Viktor mi ha raccontato che Alex era il suo amico d’infanzia, giocavano nello stesso cortile, erano inseparabili.

— Come posso accettare che mia figlia viva con lui?

Da allora Viktor è in disperazione. Ha litigato con Liza, ha dichiarato che non avrebbe mai accettato la sua scelta e che non sarebbe andato al matrimonio. E io… non so cosa fare. Cosa succederà se da anziani restiamo completamente soli?