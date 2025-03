Notte di caos al Grande Fratello: Helena accusa una concorrente di averle sputato addosso, scatenando liti e tensioni tra le inquiline

La puntata in diretta del Grande Fratello del 17 marzo ha visto un’escalation di tensione all’interno della casa, culminata in un episodio di forte conflitto. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, intorno alle 4 del mattino, la concorrente Helena ha perso il controllo e ha lanciato accuse gravi contro alcune delle sue compagne di avventura. La modella brasiliana ha infatti rivelato di essere stata oggetto di un gesto inaccettabile: qualcuno le avrebbe sputato addosso.





Le accuse di Helena hanno immediatamente innescato un acceso dibattito tra le concorrenti. La modella ha fatto il nome di una specifica partecipante, scatenando così una serie di liti tra le inquiline. La situazione è degenerata al punto che è stato necessario l’intervento di Jessica, che ha cercato di calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo.

Dopo aver denunciato il presunto gesto, Helena ha accusato Chiara di averle gettato dell’acqua addosso, esclamando: “Mi ha buttato l’acqua addosso, vi faccio vedere come mi ha fatto. Mi ha buttato dell’acqua, ora ti faccio vedere come mi ha fatto, avvicinati”. La reazione di Chiara non si è fatta attendere: “Helena, vai a dormire subito. Per favore, smettila, non ti permettere mai più, non ti devi avvicinare”.

Le tensioni non sono diminuite, con Helena che ha puntato il dito anche contro Zeudi. Quest’ultima ha risposto alle accuse con incredulità: “Ma cosa dici? Ma è folle”. Nonostante le smentite, Helena ha continuato a esprimere la sua frustrazione, riversando la sua ira anche su Shaila, sostenendo: “Tu la difendi, ma ti faccio vedere cosa mi ha fatto con l’acqua”. Shaila ha replicato: “Vattene a dormire e non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice. Non mi toccare”.

In un ulteriore chiarimento, Helena ha ribadito a Jessica: “Sì, è stata Zeudi, non Shaila. Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, non ho visto bene, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? No, mi ha detto ‘tu mi hai provocata’ e non ha chiesto perdono”.

La situazione ha preso una piega ironica quando Chiara ha commentato l’accaduto, dicendo: “Zeudi, ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno, vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati al rallentatore”. Questa battuta ha contribuito a stemperare momentaneamente la tensione, ma i fan di Zeudi hanno comunque chiesto la squalifica di Helena, mentre i sostenitori della modella brasiliana hanno richiesto provvedimenti nei confronti dell’ex Miss Italia.

Il clima all’interno della casa è diventato sempre più teso, con le concorrenti che si sono schierate da una parte o dall’altra. Le accuse di Helena hanno sollevato interrogativi sulla convivenza all’interno della casa e sulle dinamiche relazionali tra i concorrenti. La nottata infernale ha messo in luce le fragilità dei rapporti e la difficoltà di gestire le emozioni in un contesto così ristretto e carico di pressione.