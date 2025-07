Nuove indiscrezioni su Temptation Island: la presunta falsità della coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi scatena il dibattito, mentre la sorella di lei risponde alle accuse

Da giorni, il gossip televisivo si concentra su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Voci insistenti mettono in dubbio la veridicità della loro relazione, insinuando che la coppia sia stata costruita ad arte per ottenere visibilità e guadagni tramite i social. A tal proposito, la sorella di Lucia, conosciuta con il nome d’arte di Bad Barbie, ha deciso di intervenire per difendere la coppia e smentire le accuse.





Le indiscrezioni sono iniziate dopo la messa in onda dell’ultima puntata del noto reality, dove Lucia e Rosario sono stati al centro dell’attenzione. Alcuni rumors sostengono che Rosario sia gay e che la relazione con Lucia sia una montatura ideata per ottenere follower e sponsorizzazioni. A confermare questa ipotesi, l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso una presunta soffiata ricevuta da una fonte anonima: “Loro due si sono messi d’accordo prima di entrare. Posso dirti che hanno studiato tutto. Lui deve fare quello tentato dalle single e lei quella che è ferita dai suoi comportamenti. Tutto solo per follower e sponsorizzazioni. Nulla di reale, solo tanta furbizia e strategia.”

In aggiunta, Vanity Fair ha riportato un retroscena riguardante Lucia, secondo cui avrebbe contattato una clinica estetica per migliorare la propria immagine e costruirsi un profilo da aspirante influencer. “La soffiata riguarda Lucia, che, stando a quanto trapelato, avrebbe contattato una clinica estetica per costruirsi un profilo da aspirante influencer. Niente che a Temptation Island non sia già successo.”

Di fronte a queste accuse, la sorella di Lucia, alias Bad Barbie, ha deciso di rispondere attraverso un video pubblicato su TikTok. Nel suo sfogo, ha difeso la coppia, accusando chi diffonde tali voci di essere mosso dall’invidia e dalla mancanza di conoscenza diretta della situazione. “Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose. Cioè non è che se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora sono mora. Deve avere le basi per dire che io sono mora. Deve avere le basi per dire qualsiasi cosa sul mio conto. Ovviamente i social sono belli per questo, perché danno voce agli ignoranti, chiunque non ha un titolo può parlare e dire quello che pensa.”

Nel video, Bad Barbie ha anche sottolineato l’impossibilità che la redazione del programma abbia selezionato una coppia falsa: “Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa. No, ci sono delle cose dietro. Quindi… Open your mind a little bit.” Riguardo alle voci sull’orientamento sessuale di Rosario, la rapper ha risposto con un laconico “mah”, lasciando intendere che si tratti di ulteriori speculazioni prive di fondamento.

Le polemiche non si fermano qui: secondo alcune fonti locali, nel paese d’origine di Lucia, si vocifera che la giovane frequenti aspiranti influencer e abbia l’ambizione di diventare come loro. Questo dettaglio alimenterebbe ulteriormente i sospetti sulla genuinità della sua partecipazione al programma.

Nonostante le smentite della sorella, il dibattito sulla veridicità della relazione tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi continua a dividere l’opinione pubblica. Alcuni spettatori sostengono che il programma abbia già ospitato coppie con dinamiche simili in passato, mentre altri ritengono che si tratti di una strategia mediatica ben orchestrata.

Nel frattempo, il reality show rimane sotto i riflettori anche per altri episodi controversi: durante una delle puntate, Rosario avrebbe rotto la porta del bagno per un gesto di gelosia, alimentando ulteriormente le discussioni sul suo comportamento e sulla sua autenticità.