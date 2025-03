Nuove polemiche al Grande Fratello riguardano Helena Prestes, con Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma che la criticano pesantemente

Recenti sviluppi nella casa del Grande Fratello hanno riacceso il dibattito attorno a Helena Prestes, la modella brasiliana, a causa di commenti poco rispettosi da parte delle concorrenti Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Durante una conversazione ripresa dalle telecamere, le tre donne hanno fatto oggetto di scherno la loro compagna, con Shaila che ha persino imitato Helena, provocando risate tra le sue amiche.





Le dichiarazioni di Shaila hanno suscitato un acceso dibattito sui social media. In particolare, ha affermato che il difficile passato di Helena non dovrebbe giustificare certi comportamenti. Questa affermazione ha indignato molti fan della modella, che hanno difeso la sua posizione, sottolineando come Helena non abbia mai utilizzato le sue esperienze passate come scusa per le sue azioni. Durante la sua “linea della vita”, mostrata nel corso del programma, Helena aveva chiarito: “Sono una ragazza fortunata”, evidenziando la sua determinazione a trarre il meglio dalle difficoltà affrontate.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Molti utenti sui social hanno criticato le tre concorrenti, accusandole di approfittare della vulnerabilità di Helena per attaccarla. Un commento particolarmente incisivo recita: “Io ho acceso la tv e dopo 5 minuti ho spento; non è possibile ste’ tre sono ossessionate da #Helena, non fanno altro che parlare di lei in continuazione.” Un altro utente ha aggiunto: “Glielo ha detto anche Cesara sto cazzo. Ma questa durante le puntate non capisce mai una zeppa, è proprio dissociata e non è mai stata lucida,” riferendosi a Shaila.

Le critiche si sono ampliate, con molti che hanno messo in discussione le motivazioni dietro le parole di Shaila. “Semmai è il suo fidanzatino che strumentalizza il suo presunto passato difficile, Helena ha trasformato la tristezza in allegria e il dolore in forza,” ha commentato un altro utente. Questo mette in evidenza come il pubblico percepisca una mancanza di rispetto nei confronti di Helena, accusando le sue compagne di casa di non avere argomenti validi per discutere.

Inoltre, diversi fan di Helena hanno sottolineato che, a differenza di altri concorrenti, non ha mai cercato di giustificare i propri errori con il suo passato. “Voi mi dovete dire quando mai Helena ha usato il suo passato come giustificazione agli errori. Ha i blocchi sulla sua vita come tutti i concorrenti. L’unico che è stato giustificato dal conduttore stesso per l’infanzia è proprio Lorenzo,” si legge in un altro commento su X, evidenziando la disparità di trattamento tra i concorrenti.

Questa situazione ha messo in luce non solo le dinamiche interne della casa, ma anche il modo in cui il pubblico percepisce le interazioni tra i concorrenti. Le polemiche attorno a Helena sembrano non placarsi, alimentando un dibattito che potrebbe continuare a influenzare la sua immagine all’interno del reality show.