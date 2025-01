Nuove sfide e tensioni al Grande Fratello. Chi rischia l’eliminazione? Scopri le ultime novità, le reazioni del pubblico e i colpi di scena in casa.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello e l’attesa tra il pubblico è alle stelle. Confronti in arrivo, come quello tra Helena Prestes e Lorenzo, dopo il drammatico scontro che ha diviso la casa in due fazioni. Le nomination della scorsa settimana sono state particolarmente turbolente e ben sei concorrenti sono ora a rischio eliminazione: Bernardo Cherubini, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi.





Alfonso Signorini ha chiarito che il televoto è eliminatorio e uno di loro dovrà abbandonare la casa definitivamente. Ma chi sarà a dover dire addio? Secondo i sondaggi sui principali forum e social, il concorrente con meno supporto è Bernardo Cherubini, mentre Helena Prestes è la preferita dal pubblico.

Nel frattempo, un clima di tensione crescente aleggia sul Grande Fratello. Eva Grimaldi potrebbe essere a rischio, con molti spettatori convinti che l’eliminazione potrebbe riguardare proprio lei, in una sfida ravvicinata con Bernardo. Lunedì, gli ascolti hanno visto una leggera risalita, ma tra il pubblico cresce un vero e proprio boicottaggio.

La protesta ha preso piede soprattutto a favore di Helena Prestes. La modella brasiliana, che è tornata nel gioco grazie al tanto discusso ripescaggio, è una delle protagoniste più amate della casa. Tuttavia, dopo il suo rientro, molti sostengono che alcuni concorrenti abbiano deciso di voltarle le spalle, cercando di eliminarla. Il suo ritorno ha scatenato il dissenso di una parte del pubblico, che ha lanciato l’hashtag “BoicottaggioGF” per esprimere il proprio malcontento.

Le accuse di bullismo e di violenza psicologica contro Helena hanno alimentato la protesta, tanto che molti hanno invocato giustizia. Sui social si leggono frasi come “Facciamo un casino” e “Non guardo più Mediaset”, in riferimento agli spot contro il bullismo e la violenza sulle donne. Il sentimento di sfiducia è ormai palpabile, e molti utenti esprimono il loro disappunto verso il programma.

Resta da vedere come si evolverà la situazione: il pubblico continuerà a supportare Helena, o la tensione all’interno della casa avrà la meglio su di lei? E soprattutto, come si comporteranno i concorrenti nelle prossime ore? La risposta potrebbe arrivare già dalla prossima puntata del Grande Fratello, dove ogni nuovo confronto potrebbe rivelare nuovi alleati, nemici e colpi di scena.