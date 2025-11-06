Nuovo addio nei Cinquestelle: se ne va lo storico esponente, “Siamo diventati troppo simili al PD”





Rocco Casalino ha ufficializzato la sua separazione dal Movimento 5 Stelle, una decisione che era già stata anticipata nei mesi scorsi al leader del partito, Giuseppe Conte. Dopo dodici anni di impegno intenso e appassionato, Casalino ha sentito l’esigenza di affrontare nuove sfide e di perseguire traguardi personali e professionali differenti. In una dichiarazione, ha affermato: «Guardo con rispetto e vicinanza al percorso del Movimento, ma sento il bisogno di un cammino più autonomo, di una libertà creativa diversa».





Il futuro di Casalino si profila chiaro: desidera tornare al giornalismo, un campo che ha sempre rappresentato una sua passione. «Il giornalismo è sempre stata una mia passione e voglio mettermi alla prova in questo campo», ha dichiarato. Nonostante la sua uscita dal M5S, ha sottolineato che il rapporto con il movimento rimane solido. Ha lavorato fino all’ultimo per garantire una «transizione ordinata».

Secondo quanto riportato da amici di Casalino a La Repubblica, il suo prossimo passo professionale sarà quello di assumere il ruolo di direttore di una testata online. Quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli, Casalino è rimasto evasivo: «Ammetto che mi sto guardando in giro, mi dispiace non poter dire di più».

In aggiunta al suo impegno nel giornalismo, Casalino ha rivelato che tornerà anche in televisione. Ha accennato a un progetto editoriale più complesso, ma ha preferito non entrare nei dettagli, affermando: «Ora però è ancora presto per parlarne». Si ipotizza che la testata online che dirigerà possa essere simile a quella di Tommaso Cerno, un direttore noto per la sua presenza costante nei talk show.

Nel corso della sua carriera politica, Casalino ha espresso preoccupazioni riguardo alla direzione intrapresa dal Movimento 5 Stelle. Lo scorso anno, aveva commentato: «È giusto stare nel campo progressista, se di là ci sono Meloni, Salvini e Tajani. Però il Movimento per funzionare deve essere qualcosa di più ampio e meno ideologico. Altrimenti dopo aver perso i voti a destra dopo il 33 per cento nel 2018, per colpa della Lega che era più netta, perderà anche quelli a sinistra, perché gli elettori sceglieranno l’originale». Queste parole evidenziano le sue riserve sull’evoluzione del partito e sul rischio di perdere consensi.

Rocco Casalino è noto non solo per il suo ruolo nel Movimento 5 Stelle, ma anche per la sua partecipazione al reality show Grande Fratello, dove ha guadagnato notorietà. La sua carriera politica è stata caratterizzata da una forte presenza mediatica e dalla capacità di comunicare con il pubblico. Ora, con la sua decisione di lasciare il partito, si apre un nuovo capitolo della sua vita professionale, segnato dalla volontà di esplorare il mondo del giornalismo e della comunicazione.

Il passaggio al giornalismo rappresenta per Casalino un’opportunità per mettere in pratica le sue competenze comunicative in un contesto diverso. La sua esperienza politica e la sua familiarità con i media potrebbero rivelarsi preziose nel nuovo ruolo che sta per intraprendere. La scelta di dirigere una testata online potrebbe anche riflettere un desiderio di maggiore libertà creativa, lontano dalle dinamiche politiche interne del Movimento 5 Stelle.

La decisione di Rocco Casalino di lasciare il M5S e di dedicarsi al giornalismo segna un momento significativo nella sua carriera e nella storia del partito. Mentre il Movimento continua a navigare in un panorama politico complesso, la sua uscita potrebbe avere ripercussioni sia per lui che per il partito stesso. Sarà interessante osservare come si svilupperà la sua nuova avventura nel giornalismo e quale impatto avrà sulle sue relazioni con il Movimento 5 Stelle.



