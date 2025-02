Nuovo gesto di Lorenzo al Grande Fratello: il pubblico insorge dopo l’ennesima provocazione

Il comportamento di Lorenzo al Grande Fratello continua a suscitare polemiche: l’ultimo gesto scatenato contro un oggetto della cucina ha fatto infuriare i telespettatori.





Nonostante sia stato proclamato il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello, superando Javier nel confronto finale, Lorenzo è finito nuovamente al centro di una polemica. Il modello ha infatti compiuto un gesto che ha lasciato i telespettatori sbigottiti. Durante una delle recenti puntate, è stato ripreso mentre scaraventava un oggetto in cucina, un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione e suscitato numerose critiche. Il video del momento è stato rapidamente condiviso online, con gli spettatori che non hanno esitato a esprimere il loro dissenso su X (ex Twitter).

La regia del Grande Fratello, a seguito della furia di Lorenzo, ha scelto di censurare l’accaduto, ma questo non è bastato a fermare la rabbia del pubblico. Molti hanno iniziato a chiedere la sua squalifica, anche se, come ricordato da alcuni siti, in passato la produzione non ha preso provvedimenti seri nonostante comportamenti altrettanto impulsivi, come quando lanciò uno sgabello e prese a pugni il muro.

Lorenzo lancia la scatola delle cialde del caffè

In questa occasione, Lorenzo si trovava in cucina e, probabilmente arrabbiato per qualcosa che stava accadendo, ha preso una scatola contenente le cialde del caffè e l’ha lanciata per terra. Questo comportamento ha suscitato immediatamente l’indignazione del pubblico, con molti utenti che hanno sottolineato come fosse inaccettabile che un finalista si comportasse in questo modo. Alcuni hanno commentato: “Questo è stato eletto primo finalista, mentre doveva essere squalificato” e “Se lo giustificano dicendo che non è aggressività, allora siamo messi male”.

Cosa accadrà nella prossima puntata?

Rimane da vedere se Alfonso Signorini, durante la prossima puntata del Grande Fratello prevista per giovedì 13 febbraio, prenderà una posizione più decisa nei confronti di Lorenzo o se preferirà non commentare ulteriormente. In ogni caso, il comportamento del modello continua a essere un tema caldo, con molti spettatori che chiedono maggiore severità da parte della produzione.