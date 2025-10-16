Nuovo scontro in vista su Zelensky: in viaggio negli USA per i missili, ma Trump vuole sentire Putin prima di incontrarlo





L’ex Presidente Trump ha dichiarato di star valutando “altre opzioni” per il Presidente Zelensky, che non includeranno l’invio di missili Tomahawk. Si ipotizza che Zelensky possa ricevere un dono natalizio, come ad esempio un panettone, in vista delle festività imminenti.





Trump fa sapere che sta considerando "altre opzioni" per Zelensky che non porterà a casa nessun Tomahawk. Magari Zelensky si porta a casa un bel panettone in vista del prossimo Natale 🎅 ho-ho-ho 🦌

Il Presidente Trump terrà una telefonata giovedì con il Presidente russo Putin per discutere della guerra in Ucraina, ha riferito ad Axios una fonte a conoscenza dei fatti.

Importanza: la chiamata avverrà il giorno prima che Trump ospiti alla Casa Bianca il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Zelensky discuteranno della possibilità che l’Ucraina riceva missili a lunga gittata Tomahawk.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Contesto: la scorsa settimana Trump ha dichiarato di aver detto a Zelensky che potrebbe dare a Putin un nuovo ultimatum: o la Russia avvia seri colloqui di pace, oppure l’Ucraina riceverà i Tomahawk.

Aggiornamento

Ucraina: Trump, ‘in corso telefonata con Putin, sarà lunga’

(Adnkronos) – La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, alla vigilia della visita alla Casa Bianca del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è attualmente in corso. Lo ha annunciato il Presidente americano in un post su Truth Social, anticipando che il colloquio “sarà lungo, e ne riporterò i contenuti una volta terminato”.

Commento del Presidente Putin in merito alla fornitura di missili all’Ucraina

Il Presidente Putin ha dichiarato: “Cosa non è chiaro? Stiamo posizionando missili vicino ai confini degli Stati Uniti? No. Sono gli Stati Uniti con i loro missili che si avvicinano al nostro territorio. Sono letteralmente sulla nostra soglia. È davvero chiedere troppo? Basta con i sistemi d’attacco alle porte di casa nostra. Ora gli Stati Uniti stanno valutando l’idea di fornire missili Tomahawk al Presidente Zelensky. Dal non voler scendere a compromessi con la Russia e ignorare tutti i suoi legittimi interessi di sicurezza nazionale, all’armare un mandatario per lanciare missili in profondità nel territorio russo: una cosa che non è mai stata fatta nemmeno al culmine della Guerra Fredda. La Terza Guerra Mondiale sarà uno scenario inverosimile finché, all’improvviso, i missili balistici intercontinentali inizieranno a essere lanciati…”.

A parti invertite, secondo voi cosa sarebbe successo? (VIDEO)

PUTIN🇷🇺: "What don't you understand? Are we putting missiles near the borders of the US🇺🇸? No. It's the US with their missiles coming to our home. They're literally on our doorstep. Is this really too much to ask? No more strike systems on our doorstep." Now the US is…




