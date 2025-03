Offesa in diretta tv: presentatore russo insulta Pina Picierno, vicepresidente dell’Eurocamera

In un episodio di forte tensione, il giornalista e presentatore russo Vladimir Solovyev ha rivolto insulti alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, durante una diretta su Rossija 1. Questo attacco verbale è scaturito dopo che Picierno aveva chiesto che fosse impedita la partecipazione di Solovyev al programma “Lo stato delle cose” su Rai 3. La vicepresidente del Parlamento europeo aveva sottolineato che “Il servizio pubblico italiano non può essere in alcun modo megafono della disinformazione russa!”, esprimendo così la sua contrarietà alla presenza del giornalista nel programma condotto da Massimo Giletti.





Il commento di Solovyev non si è fatto attendere. In un acceso monologo, ha dichiarato: “Ecco cosa devi capire miserabile bestia pietosa: che vai contro tutti i principi della democrazia europea”. Rivolgendosi direttamente a Picierno, ha aggiunto in italiano: “Ma va, idiota patentata”, e in russo ha continuato con accuse pesanti. “Se tu osi, schifosa bestia, accusare me di disinformazione, allora cosa diresti di Donald Trump che sostiene che voi europei siete dei bugiardi? Cosa dici al cyber king americano Sachs che sostiene che la vostra russofobia è ‘pazzesca’? Siete impazziti? Vergogna della razza umana”, ha affermato, utilizzando anche l’italiano per enfatizzare le sue parole.

La reazione di Solovyev ha suscitato una forte indignazione tra le opposizioni politiche italiane, in particolare tra i membri del Partito Democratico (Pd), di cui Picierno è parte. Il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, ha espresso “solidarietà piena alla collega Pina Picierno contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia”. Ha descritto gli insulti ricevuti come “una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili”, sottolineando la determinazione del partito a continuare a dire la verità.

Anche altri esponenti del Pd, come Simona Malpezzi, Lorenzo Guerini, Antonio Nicita e Stefano Bonaccini, hanno manifestato il loro sostegno a Picierno. La reazione del Parlamento europeo è stata altrettanto chiara, con un comunicato che affermava: “Il Parlamento europeo sostiene fermamente la democrazia e la libertà di espressione, e si oppone a tutte le forme di incitamento all’odio”.

Il governo italiano ha espresso la propria solidarietà attraverso le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, e del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Fazzolari ha condannato gli “ignobili insulti che le sono stati rivolti sulla tv di Stato russa dal propagandista putiniano Vladimir Solovyev”, affermando che “gli improperi di personaggi di tale risma, abituati a piegare la realtà e il buonsenso alla propaganda di regime, sono una medaglia per chi li riceve”. Anche La Russa ha espresso ferma condanna per le offese, definendole “un’aggressione verbale, volgare e intimidatoria, che respingiamo con forza”.

La solidarietà a Picierno è giunta anche da Fratelli d’Italia, con il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha dichiarato: “A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprimo solidarietà a Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, per le ignobili e vergognose offese che le sono state rivolte da Solovyev”. Ha descritto gli insulti come “gratuiti e intrisi di propaganda ideologica”.

Messaggi di sostegno simili sono stati espressi anche da Più Europa e Azione, con il vicesegretario Ettore Rosato che ha ribadito la necessità di schierarsi dalla parte dell’Europa e della democrazia. “A Pina va tutta la nostra solidarietà”, ha scritto sui social.