Oggi maltempo in Italia, aggiornamenti live: scomparsi padre e figlio a Vicenza, trascinati dal torrente

Oggi, venerdì 18 aprile, l’Italia si trova ancora a dover affrontare le conseguenze di un’intensa fase di maltempo che sta creando notevoli disagi, in particolare nelle regioni del Nord-ovest. Le autorità sono in allerta, mentre i Vigili del Fuoco sono attivamente impegnati nella ricerca di due persone disperse sul torrente Agno, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un padre e di un figlio, trascinati dalla piena del torrente mentre si trovavano a bordo della loro auto, nei pressi dell’abitato di Valdagno.





Le operazioni di ricerca sono iniziate nella notte e coinvolgono squadre specializzate e droni per monitorare l’area. La preoccupazione è alta, e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per localizzare i due dispersi.

In Piemonte, la situazione mostra segni di miglioramento, sebbene permangano sfollati e frazioni isolate, specialmente nella zona del Verbano. Il presidente della Provincia, Alessandro Lana, ha comunicato che, nonostante la graduale attenuazione delle piogge, le criticità persistono, in particolare in Valle Anzasca, dove una strada è ancora interrotta, anche se accessibile ai mezzi di emergenza. In Val Formazza, la statale è chiusa su un breve tratto, con deviazioni necessarie su strade comunali di emergenza.

A Villadossola, in località Tappia, circa 40 persone rimangono evacuate, mentre le strade provinciali sono state riaperte, ad eccezione di alcune aree specifiche. “Per queste due situazioni”, ha spiegato Lana, “sono necessari ulteriori rilievi da parte dei geologi che saranno effettuati nella giornata di oggi”. Anche Domodossola è in difficoltà, con la frazione Monteossolano ancora isolata. Tuttavia, il Comune ha collaborato con la Protezione Civile e il Soccorso Alpino per organizzare servizi di trasporto e soccorso.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che interessa otto regioni italiane. In particolare, sono stati dichiarati allerta rossa e arancione in alcune aree dell’Emilia Romagna e della Lombardia, mentre il resto delle regioni, tra cui Campania, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta, è sotto allerta gialla. La situazione meteorologica è monitorata costantemente, e i cittadini sono esortati a prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità.

Le condizioni climatiche avverse hanno portato a una serie di eventi critici, tra cui allagamenti e frane, che hanno interessato diverse zone del Nord Italia. Gli interventi di emergenza sono stati attivati per garantire la sicurezza delle persone e per affrontare le problematiche legate agli sfollati.

La situazione attuale richiede un coordinamento efficace tra le varie autorità locali e nazionali, affinché si possa garantire un rapido ritorno alla normalità per le comunità colpite. Le ricerche dei dispersi proseguono, e i soccorritori sono determinati a fare tutto il possibile per ritrovare il padre e il figlio scomparsi.

La popolazione è invitata a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a seguire le indicazioni in caso di emergenze. Le autorità stanno facendo del loro meglio per affrontare questa difficile situazione e per garantire la sicurezza di tutti. In questo contesto, è fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni per superare insieme le difficoltà causate dal maltempo.