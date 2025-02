Olly trionfa a Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia, ecco la classifica finale

Il Festival di Sanremo 2025 si chiude con un trionfo che ha emozionato fan e critica: Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, conquista la vittoria con il brano “Balorda Nostalgia”, aggiudicandosi la 75ª edizione della storica competizione musicale italiana. Il giovane artista ligure, grazie a un mix di testo profondo e una melodia accattivante, ha superato la concorrenza di Lucio Corsi e Brunori Sas, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto.





La vittoria di Olly non è arrivata per caso: il cantante ha saputo conquistare il pubblico e la giuria, raccogliendo voti preziosi già nelle prime tre serate del Festival. Ora, con il brano “Balorda Nostalgia”, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà dal 13 al 17 maggio al prestigioso St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera.

I Premi Speciali della Serata Finale

Non solo Olly ha brillato sul palco dell’Ariston. Durante la serata conclusiva, altri artisti hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Lucio Corsi, con il brano “Volevo essere un duro”, è stato insignito del Premio Mia Martini, ottenendo ben 40 voti dalla Sala Stampa su 96 disponibili. Questo premio, tra i più ambiti del Festival, celebra l’intensità emotiva e l’originalità del brano.

Un altro momento significativo della serata è stato il successo di Simone Cristicchi, che ha ricevuto il Premio Lucio Dalla per la sua emozionante canzone “Quando sarai piccola”. Questo riconoscimento lo pone in continuità con la vincitrice dello scorso anno, Angelina Mango, che aveva conquistato lo stesso premio nel 2024.

Altri Riconoscimenti Importanti

Il Festival di Sanremo è anche un’occasione per premiare le eccellenze musicali in termini di composizione e scrittura. Il Premio Bigazzi, dedicato alla miglior composizione musicale, è stato assegnato proprio a Simone Cristicchi per il suo brano “Quando sarai piccola”, confermando il talento del cantautore romano.

Non da meno, il Premio Bardotti, riservato al miglior testo, è andato a Brunori Sas per la canzone “L’albero delle noci”, un brano che ha saputo toccare corde profonde grazie alla sua poetica unica e ricercata.

Qui le percentuali di voto durante la finale del Festival di Sanremo 2025.

Olly – Balorda Nostalgia: 23,8%

Lucio Corsi – Volevo essere un duro: 23,4%

Brunori Sas – L’albero delle noci: 20,3%

Fedez – Battito: 17,7%

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola: 14,8%

Qui le percentuali del televoto.

Olly – Balorda Nostalgia:31%

Lucio Corsi – Volevo essere un duro: 25,7%

Fedez – Battito: 20,06%

Brunori Sas – L’albero delle noci: 16,6%

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola: 6,1%

La classifica completa dopo la finale

Qui la classifica finale del Festival di Sanremo 2025.

Olly – Balorda Nostalgia

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Brunori Sas – L’albero delle noci

4. Fedez – Battito

5. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6. Giorgia – La Cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma_Cose – Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle 7

13. Noemi – Se ti innamori muori

14. The kolors – Tu con chi fai l’amore

15. Rocco Hunt – Mille vote ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. Tony Effe – Damme na’ mano

26. Gaia – Chiamo io chiama tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle Diamante