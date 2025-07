Omar Pedrini rassicura i fan dopo l’intervento al cuore: “Siamo al 75% di recupero, procede bene”

Omar Pedrini ha pubblicato un messaggio sui social network per rassicurare i suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo l’intervento al cuore a cui si è sottoposto. Il cantante si sta riprendendo, come spiega nel messaggio, in cui si mostra sorridente accanto al suo cardiologo.





Omar Pedrini continua ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute a seguito dell’ennesimo intervento al cuore al quale è stato sottoposto e che comporta una serie di controlli, anche piuttosto frequenti. Il cantante ha pubblicato alcuni scatti dall’ospedale in cui dichiara che la ripresa continua, confermando le aspettative.

“Siamo al 75% del recupero e tutto procede bene”, scrive Omar Fantini su Instagram, accanto ad alcuni scatti che lo inquadrano senza maglietta, dopo la visita appena fatta e sorridente abbraccia il suo cardiologo, a cui è rivolto il pensiero successivo: “Grazie a tutta la chirurgia generale e al caro ‘dott rock’ (Camillo Bertoglio ndr.) per le amorevoli cure e controlli”. Infine, l’ultimo ringraziamento è rivolto al reparto in cui è stato ricoverato e dove tra medici e infermieri lo hanno fatto sentire accolto: “Grazie ancora alla cardiologia e rianimazione dell’Ospedale Fornaroli di Magenta MI a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari per il loro nobile lavoro”.

Un anno fa aveva annunciato l’intervento.

In un’intervista a Fanpage dello scorso anno, ad aprile 2024, Pedrini raccontava dell’intervento al cuore che avrebbe dovuto subire a novembre e che, secondo i medici, sarebbe potuta essere l’ultima fase di una lunga trafila per provare a stare meglio.

Desidero comunicare, per la prima volta, che a novembre avrò un altro intervento chirurgico. Mi è stato comunicato che dovrebbe essere l’ultima fase di un lungo percorso medico. Tuttavia, mi è stato anche consigliato di non sforzare eccessivamente il cuore. Pertanto, canterò da seduto, magari a teatro. Ho sempre affermato di aver sposato la musica, ma la mia passione è il teatro. Ho partecipato a numerose tournée teatrali e apprezzo la sua liturgia. Aggiungo che mio suocero è un eccellente cardiochirurgo: una fortuna, poiché mi ha salvato la vita, ma anche una sfortuna, a causa delle sue continue raccomandazioni e ramanzine.