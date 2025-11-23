Omicidio a Pomigliano, 45enne trovata morta per un colpo di pistola alla testa





Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove il corpo senza vita di una donna di 45 anni è stato ritrovato in strada, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana. La vittima è identificata come Barbara Terracciano, residente nella zona. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe deceduta a causa di un colpo di pistola alla testa, e l’arma è stata rinvenuta accanto al suo corpo.





Le autorità sono state subito allertate e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, insieme alla polizia municipale e a un magistrato della Procura della Repubblica. L’area è stata recintata e interdetta al pubblico per consentire agli esperti della scientifica di eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Attualmente, le indagini sono in pieno svolgimento, e non si esclude alcuna pista, sia quella dell’omicidio che quella di un gesto estremo.

Il corpo di Barbara Terracciano è stato trovato vicino a una pista ciclabile frequentata da sportivi e podisti, un luogo abitualmente animato durante le ore del mattino. La notizia del ritrovamento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che non si aspettavano un simile evento nella loro comunità. Fonti qualificate confermano l’episodio, ma al momento le autorità mantengono il massimo riserbo sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna.

In base alle prime indagini, sembra che l’arma utilizzata per il colpo mortale non appartenga alla vittima. È stata identificata la matricola della pistola, e il proprietario dell’arma è in fase di accertamento. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Barbara era separata da molti anni e madre di due figlie di 20 e 19 anni. La sua morte ha colpito profondamente la sua famiglia e gli amici, che ora si trovano a dover affrontare un dolore inimmaginabile.

Le indagini si stanno concentrando su diverse piste, e gli inquirenti stanno esaminando attentamente tutte le informazioni disponibili. Non si escludono collegamenti con eventuali conflitti personali o situazioni di rischio che potrebbero aver portato a questo tragico epilogo. Gli investigatori stanno anche interrogando possibili testimoni che potrebbero aver visto o sentito qualcosa di sospetto nelle ore precedenti il ritrovamento del corpo.

La comunità di Pomigliano d’Arco è in attesa di risposte, mentre la notizia continua a diffondersi, suscitando preoccupazione e tristezza tra i cittadini. La morte di Barbara Terracciano rappresenta un evento drammatico che ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità. Le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per chiarire la situazione e portare alla luce la verità dietro questo tragico evento.

I carabinieri stanno esaminando anche le telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere ulteriori prove e indizi. La speranza è di poter ricostruire i momenti che hanno preceduto la morte della donna, al fine di determinare se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. La questione rimane delicata e complessa, e gli inquirenti sono determinati a fare chiarezza.



