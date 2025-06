Onofrio Bronzolino condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagna Anna Elisa Fontana a Pantelleria. La donna morì dopo tre giorni di agonia

La Corte d’Assise di Trapani ha emesso una sentenza di ergastolo nei confronti di Onofrio Bronzolino, 54 anni, accusato dell’omicidio della compagna Anna Elisa Fontana. Il delitto, avvenuto sull’isola di Pantelleria nell’estate del 2023, ha scosso profondamente la comunità locale. Bronzolino è stato riconosciuto colpevole di aver cosparso la donna di benzina e di averle dato fuoco, causando ustioni gravissime che hanno portato al decesso della vittima dopo tre giorni di sofferenze.





Secondo le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Marsala, l’omicidio sarebbe stato premeditato. Nei giorni precedenti al tragico evento, l’uomo avrebbe ripetutamente minacciato la compagna, arrivando a dichiarare che l’avrebbe “data alle fiamme”. Questa terribile escalation di violenza è stata attribuita a una gelosia ossessiva e infondata, che ha portato a un gesto estremo e irreparabile.

Le testimonianze raccolte durante l’inchiesta hanno delineato un quadro di abusi e maltrattamenti che si sarebbero protratti tra il 2022 e il 2023. Nonostante i segnali evidenti di pericolo, Anna Elisa Fontana non aveva mai sporto denuncia contro il compagno. Purtroppo, situazioni simili sono comuni e spesso le vittime si trovano isolate o incapaci di chiedere aiuto in tempo.

Il pubblico ministero Diego Sebastiani, durante il processo, ha sostenuto con fermezza la responsabilità dell’imputato, evidenziando come la gelosia morbosa di Bronzolino si sia trasformata in violenza cieca. La sentenza di ergastolo è stata accolta dalla Corte d’Assise, confermando così la gravità del crimine commesso.

Durante il procedimento giudiziario, l’imputato è stato difeso dall’avvocato Rosario Triolo, mentre la parte civile è stata rappresentata dagli avvocati Marilena Messina, in rappresentanza della madre della vittima, Anna Bonomo, e dagli avvocati Leo Genna e Marianna Rizzo, che hanno agito per conto dei figli della donna. Inoltre, il Comune di Pantelleria, rappresentato dall’avvocato Marianna Rizzo, ha deciso di costituirsi parte civile per esprimere solidarietà alla famiglia della vittima e alla comunità colpita da questo tragico evento.

L’omicidio ha lasciato un segno indelebile sull’isola di Pantelleria, dove la brutalità dell’accaduto ha sconvolto profondamente gli abitanti. La vicenda ha messo in luce ancora una volta il dramma della violenza domestica e delle sue conseguenze devastanti, sia per le vittime sia per i loro familiari.

La ricostruzione dei fatti ha evidenziato come Onofrio Bronzolino abbia agito con premeditazione, alimentato da una gelosia patologica che lo ha portato a compiere un gesto crudele e irreversibile. La vittima, trasportata in ospedale in condizioni disperate, non è riuscita a sopravvivere alle gravi ustioni riportate, che interessavano il 90% del corpo.

Il caso ha suscitato un ampio dibattito sull’importanza di prevenire situazioni di violenza domestica e sull’urgenza di fornire supporto adeguato alle vittime. Nonostante i segnali di pericolo, Anna Elisa Fontana non aveva mai denunciato formalmente il compagno, una scelta che purtroppo accomuna molte donne vittime di abusi.

La sentenza emessa dalla Corte d’Assise rappresenta un atto di giustizia per la vittima e i suoi cari, ma lascia aperte molte riflessioni sulla necessità di interventi più efficaci per contrastare la violenza tra le mura domestiche. Il pubblico ministero Sebastiani ha sottolineato come questo caso dimostri le conseguenze estreme che possono derivare da una gelosia ossessiva non affrontata e dalla mancanza di un adeguato sostegno alle vittime.