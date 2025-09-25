Operaio cade nel vuoto e rimane bloccato a 5 metri con un ferro conficcato: salvataggio dei pompieri a Genova





Un grave incidente si è verificato nel quartiere Nervi a Genova, dove un giovane operaio di 34 anni è precipitato in un’intercapedine profonda cinque metri, rimanendo trafitto da un tondino di ferro sporgente. L’operatore, che stava eseguendo lavori di manutenzione su corda, è stato salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno dovuto affrontare un intervento complesso per estrarlo senza causargli ulteriori lesioni.





L’allerta è scattata nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre, dopo che gli altri operai presenti hanno contattato i servizi di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava lavorando su una grata quando questa ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. Durante la caduta, il giovane è rimasto bloccato a causa di un ferro che lo ha colpito a una spalla, rendendo la situazione particolarmente critica.

Immediatamente dopo l’incidente, è stata richiesta assistenza ai numeri di emergenza, che hanno inviato sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione, è stata attivata una Squadra Speleo-Alpino-Fluviale (SAf) dei pompieri, specializzata in operazioni di salvataggio in ambienti difficili. Gli operatori hanno utilizzato tecniche specifiche per calarsi nell’intercapedine e spezzare il tondino di ferro, evitando di infliggere ulteriori danni al ferito.

Dopo un intervento delicato e prolungato, il 34enne è stato finalmente issato a livello della strada e trasferito nelle mani dei sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivato in codice rosso. Qui, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato. Sebbene le sue condizioni siano considerate serie, i medici hanno rassicurato che non è in pericolo di vita.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle circostanze dell’incidente. Gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell’ASL di Genova sono stati incaricati di verificare se le normative di sicurezza siano state rispettate durante i lavori in corso. Questa indagine è fondamentale per comprendere le cause dell’incidente e prevenire futuri eventi simili.

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza di seguire le procedure di lavoro corrette. Gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una preoccupazione significativa, e la situazione di Genova è solo l’ultima di una serie di eventi che hanno messo in luce la necessità di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operai.

Le condizioni di lavoro in cantieri e edifici in ristrutturazione devono essere costantemente monitorate per evitare situazioni di pericolo. È essenziale che tutte le misure di sicurezza siano attuate e che i lavoratori siano adeguatamente formati per affrontare le sfide del loro lavoro quotidiano.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Genova sono state elogiati per la loro professionalità e per la rapidità con cui hanno risposto all’emergenza. La loro capacità di gestire situazioni critiche come questa è fondamentale per salvare vite umane e garantire la sicurezza dei cittadini.



