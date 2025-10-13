Operato per un tumore al cervello che non aveva, bimbo di 4 anni resta invalido: condannato l’ospedale di Firenze





Nel 2012 e nel 2013, un bambino di 4 anni è stato sottoposto a due operazioni chirurgiche presso l’ospedale Meyer di Firenze per quella che si pensava fosse una rara forma tumorale al cervello, che gli causava crisi epilettiche. Tuttavia, a seguito di un processo avviato dai genitori per accertare eventuali responsabilità mediche, è emerso che il piccolo non aveva affatto un tumore, ma un’infiammazione cerebrale.





Le operazioni subite dal bambino non avrebbero dovuto essere effettuate, così come alcune delle terapie antitumorali prescritte. In effetti, il piccolo era stato portato in sala operatoria per una rimozione parziale o totale del lobo temporale, un intervento che si è rivelato superfluo. Secondo gli esperti, sarebbe stata sufficiente una terapia farmacologica per trattare la sua condizione.

Dopo anni di indagini, il Tribunale di Firenze ha finalmente riconosciuto l’errore dei medici. I giudici hanno stabilito che, nonostante avessero a disposizione elementi sufficienti per diagnosticare correttamente la patologia del bambino, i medici hanno formulato una diagnosi errata. L’azienda ospedaliera è stata condannata a pagare, a distanza di 12 anni dall’accaduto, circa 3 milioni e 700mila euro di risarcimento al ragazzo, oggi 16enne, e alla sua famiglia per danni e spese legali.

Il bambino era stato inizialmente ricoverato con sospetti di encefalite erpetica, ma i medici avevano erroneamente diagnosticato un tumore raro. Secondo i giudici, se fosse stata effettuata una diagnosi corretta, sarebbe stato possibile gestire la situazione con un intervento farmacologico anziché chirurgico. Inoltre, i giudici hanno ritenuto inadeguata l’informazione fornita ai genitori prima dell’intervento, considerando la gravità e le implicazioni di un’operazione di tale entità.

Durante il processo, sono stati ascoltati diversi testimoni e analizzate le cartelle cliniche del bambino. Due perizie medico-legali sono state disposte per chiarire la situazione. Il tribunale ha concluso che l’invalidità del ragazzo è da attribuire a responsabilità sanitarie. Nella sentenza, viene definito “inequivocabile” il nesso tra una gestione sanitaria inadeguata e la patologia encefalica del paziente, che ora soffre di tetraparesi spastica e stato vegetativo.

Purtroppo, i danni subiti dal ragazzo sono irreversibili. L’ASL è stata quindi condannata a un risarcimento significativo, poiché l’aspettativa di vita del paziente è stimata intorno ai 35-40 anni. Se fosse stata somministrata la terapia adeguata, avrebbe potuto vivere una vita quasi normale.

La sentenza rappresenta un importante passo avanti per la giustizia in questo caso complesso. La famiglia del ragazzo ha lottato a lungo per ottenere riconoscimento e giustizia, e ora possono finalmente vedere un risultato positivo dopo anni di sofferenza e incertezze. Questo caso solleva interrogativi sulla qualità delle cure mediche e sull’importanza di una diagnosi accurata, soprattutto quando si tratta di pazienti così giovani e vulnerabili.

Il processo ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità nel campo della medicina, affinché situazioni simili non si ripetano in futuro. La salute e il benessere dei pazienti devono sempre essere la priorità, e gli errori medici devono essere affrontati con serietà per garantire che non ci siano ulteriori vittime di diagnosi sbagliate.



