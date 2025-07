Organizzare casa come una star di Instagram: i trucchi del decluttering

Negli ultimi anni, complice l’ascesa di profili social dedicati all’organizzazione domestica, il decluttering è diventato una vera e propria tendenza. Ma non serve essere influencer o interior designer per dare nuova vita agli spazi domestici: con un pizzico di creatività e qualche strumento intelligente – spesso a basso costo – è possibile trasformare la propria casa in un ambiente più ordinato, funzionale e persino più accogliente.





Molti pensano che servano grandi budget o consulenti professionisti per mettere in ordine armadi, cassetti e ripostigli. In realtà, ciò che serve davvero è un cambio di prospettiva: imparare a liberarsi del superfluo, ottimizzare gli spazi e, soprattutto, saper trovare nuove funzioni agli oggetti più comuni. L’arte dell’organizzazione, infatti, non è solo estetica: è benessere quotidiano.

Minimalismo creativo

C’è qualcosa di profondamente terapeutico nel liberarsi di ciò che non serve. Gli esperti lo ripetono da anni: una casa ordinata influisce positivamente anche sul nostro equilibrio mentale. Fare spazio nei cassetti, negli armadi e nelle stanze aiuta a fare spazio anche nei pensieri. È per questo che il minimalismo creativo – ovvero la capacità di conservare solo ciò che serve, ma in modo intelligente – è oggi al centro delle più seguite tendenze domestiche.

Molti influencer dell’ordine suggeriscono di partire da un solo cassetto. Svuotarlo, pulirlo, e reinserire solo gli oggetti davvero utili. Il passo successivo è quello di suddividere lo spazio in piccole “aree funzionali”: la zona degli accessori, quella dei documenti, la scatola dei ricordi. In questo processo, materiali semplici come contenitori trasparenti, divisori fai-da-te e anche strumenti come il nastro adesivo sigillante diventano veri alleati dell’ordine.

L’organizzazione in cucina, bagno e ripostiglio

Tra gli ambienti più difficili da mantenere in ordine ci sono la cucina, il bagno e il classico “ripostiglio della vergogna”. In cucina, ad esempio, organizzare la dispensa può fare la differenza tra una routine stressante e una gestione serena dei pasti. Etichette chiare, barattoli riutilizzabili e un sistema di chiusura efficace per pacchi aperti sono fondamentali. Molti non lo sanno, ma il nastro adesivo viene spesso usato anche in ambito domestico per chiudere ermeticamente confezioni alimentari o proteggere da polvere e umidità i prodotti conservati a lungo.

Nel bagno, invece, l’organizzazione passa da piccoli accorgimenti: cestini per categoria (make-up, prodotti per la doccia, medicinali), ganci per gli asciugamani, scaffali verticali per sfruttare lo spazio in altezza. Anche qui, riutilizzare scatole di cartone rinforzate con materiali resistenti è un’ottima soluzione low cost per sistemare le scorte di saponi, carta igienica o detersivi. Basta un po’ di inventiva e l’aiuto dei materiali giusti per passare da un caos irrecuperabile a uno spazio da rivista.

Il ruolo degli oggetti semplici nel rendere la casa più smart

Un grande errore che si commette spesso è pensare che solo i prodotti “da design” o i sistemi modulari costosi possano rendere una casa ordinata. Al contrario, spesso sono gli oggetti più semplici a dare i migliori risultati. Barattoli della marmellata riciclati come portapenne, grucce doppie per ottimizzare lo spazio negli armadi, vaschette da frigo usate come organizer nei cassetti e contenitori in plastica utilizzati come vasi per le piante.

È proprio questo approccio “furbo” e anti-spreco che sta conquistando il web: imparare a usare ciò che si ha già, magari con qualche piccolo accorgimento in più. Un esempio concreto? Sigillare le scatole stagionali con materiali resistenti, così da evitare polvere, umidità o insetti, è un trucco semplice ma efficace. Il nastro adesivo sigillante, in questo contesto, non è solo un materiale da ferramenta: diventa una risorsa utile per conservare con cura vestiti, oggetti natalizi, vecchi documenti o souvenir.

La bellezza dell’ordine accessibile

Organizzare casa come una star di Instagram non significa spendere una fortuna in contenitori color pastello o rivoluzionare l’intero arredamento. Significa invece osservare meglio ciò che già abbiamo, imparare a usarlo con creatività e adottare piccoli strumenti strategici che possono semplificare davvero la nostra vita quotidiana.

In un mondo in cui tutto corre veloce, ritagliarsi del tempo per mettere ordine intorno a sé è un gesto di cura e attenzione verso se stessi. Non serve altro che pazienza, voglia di fare… e magari un buon nastro adesivo a portata di mano.