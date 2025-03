Oristano, giovane di 18 anni muore di meningite in un giorno, scatta il piano straordinario di vaccinazioni: “Infezione fatale”

La tragica scomparsa di Gabriele Pinna, un giovane atleta di judo di Ghilarza, ha spinto l’Asl 5 di Oristano a lanciare una campagna straordinaria di vaccinazioni per i ragazzi della provincia. Gabriele, colpito da meningite fulminante, è deceduto in meno di 24 ore dopo essere stato ricoverato in ospedale, un evento che ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla diffusione della malattia.





Secondo le analisi condotte post mortem, il giovane è stato infettato dal batterio Neisseria meningitidis di gruppo B, che ha causato la sua morte nonostante la sua buona salute e il fisico atletico. Gabriele era arrivato all’ospedale di Oristano in condizioni critiche nella notte tra venerdì e sabato scorsi, dopo aver manifestato febbre giovedì 6 marzo, inizialmente scambiata per influenza. Nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo è deceduto poche ore dopo il ricovero. Le indagini hanno confermato la presenza del meningococco di tipo B, evidenziando il rischio di contagio nella zona e la necessità di proteggere i non vaccinati.

In risposta a questa emergenza, l’Asl ha avviato un piano di vaccinazione rivolto a tutti i giovani tra gli 11 e i 25 anni. “Invitiamo tutti i ragazzi che rientrano in questa fascia di età, residenti in provincia di Oristano e non ancora vaccinati per questo tipo di infezione, a rivolgersi ai centri vaccinali di Oristano, Ghilarza, Ales e Terralba, per ricevere gratuitamente il vaccino antimeningococco di tipo B, in grado di proteggere efficacemente da una malattia che può avere effetti molto gravi e potenzialmente letali”, ha dichiarato la dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del Dipartimento della Asl.

Inoltre, l’Asl ha già preso misure per proteggere le persone che sono state in contatto stretto con Gabriele, somministrando loro la terapia antibiotica prevista dalla profilassi. “La vaccinazione a tappeto di tutti gli adolescenti dagli 11 ai 25 anni è una ulteriore misura che abbiamo scelto di adottare per allargare la protezione e prevenire eventuali nuovi casi”, hanno aggiunto i rappresentanti dell’Asl. Hanno sottolineato che si tratta di un vaccino con un’efficacia immediata, capace di proteggere fin da subito da un’eventuale infezione, rendendolo particolarmente raccomandato in questa situazione in cui è stata confermata la circolazione del batterio.

La comunità di Ghilarza e di tutta la provincia di Oristano si trova ora a dover affrontare una situazione di emergenza sanitaria. La morte di Gabriele ha sollevato interrogativi sulla necessità di una maggiore informazione e sensibilizzazione riguardo alla meningite e all’importanza della vaccinazione. I genitori e i giovani sono stati esortati a prendere sul serio i sintomi della meningite, che possono manifestarsi rapidamente e in modo grave.

Il caso di Gabriele Pinna ha messo in evidenza quanto possa essere insidiosa questa malattia, che può colpire senza preavviso e avere conseguenze devastanti. La campagna di vaccinazione rappresenta un passo fondamentale per cercare di prevenire ulteriori tragedie e garantire la salute dei giovani della provincia.

Le autorità sanitarie locali hanno ribadito l’importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione. La meningite, sebbene rara, può avere un impatto significativo sulla salute pubblica, e la risposta tempestiva è cruciale per limitare la diffusione della malattia. La campagna di vaccinazione avrà l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giovani, affinché possano essere protetti da questa malattia potenzialmente letale.

In conclusione, la morte di Gabriele Pinna ha rappresentato un triste monito riguardo ai rischi legati alla meningite. L’Asl 5 di Oristano sta facendo del suo meglio per rispondere a questa emergenza, promuovendo una campagna di vaccinazione che spera di proteggere i giovani della provincia e prevenire ulteriori casi di meningite. La comunità è invitata a partecipare attivamente a questa iniziativa, per garantire un futuro più sicuro per tutti.