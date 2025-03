Ornella Muti e la rivelazione a Eleonora Giorgi nell’occasione del loro ultimo incontro: “Quando la vide, restò senza parole”

Nicoletta Ercole, storica amica di Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa a causa di un tumore al pancreas, ha condiviso i dettagli del loro legame durante un’intervista a La Volta Buona. La costumista ha descritto il profondo affetto che la legava all’attrice, un’amicizia che era iniziata quando entrambe avevano solo 13 anni. La notizia della morte di Giorgi, avvenuta lo scorso lunedì, ha scosso il mondo dello spettacolo, e Ercole ha voluto onorarne la memoria parlando del loro rapporto speciale e del gesto premuroso di Ornella Muti.





Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo, Nicoletta Ercole ha rivelato che l’ultima comunicazione con Giorgi risale a sabato 22 febbraio. In quel messaggio, Eleonora le scrisse: “Nico mia, forse oggi è l’ultima volta che sentirai la mia voce perché questa terapia del dolore che mi stanno facendo non mi dà più forze”. Queste parole, cariche di emozione, riflettono la difficile situazione in cui si trovava l’attrice.

Ercole ha anche menzionato un importante riferimento a Ornella Muti, con cui Giorgi condivideva un’amicizia profonda. “Ringraziala da parte mia,” aveva scritto Eleonora a Nicoletta. La costumista ha spiegato che Muti si era dimostrata estremamente presente, contattandola ogni giorno per mesi per informarsi sulle condizioni di Giorgi. L’ultimo incontro tra le due attrici si è svolto il 28 gennaio, quando Ercole e Muti hanno deciso di fare una sorpresa a Eleonora.

Nicoletta ha raccontato: “Volevo che Ornella Muti presenziasse alla presentazione. È arrivata a Milano, il suo ex marito Facchinetti l’ha presa alla stazione e l’ha portata sul posto. Non avevo detto niente a Eleonora; quando è arrivata e l’ha vista, è rimasta sbalordita. Da allora si è ricreato un rapporto intenso.” Questo gesto ha dimostrato quanto fosse forte il legame tra le due attrici, nonostante le difficoltà.

Ercole ha sottolineato quanto Giorgi tenesse alla loro amicizia, ricordando un momento particolare in cui hanno rivissuto una scena di nudo girata insieme nel film Storia Di Una Monaca Di Clausura. “Muti l’ha ringraziata per essersi messa davanti a lei, in modo che si vedesse meno, essendo imbarazzata,” ha aggiunto Nicoletta, evidenziando il sostegno reciproco che caratterizzava la loro relazione.

La testimonianza di Nicoletta Ercole offre uno sguardo intimo sulla vita di Eleonora Giorgi, rivelando non solo la sua carriera nel mondo del cinema, ma anche le relazioni personali che hanno avuto un impatto significativo su di lei. La scomparsa di Giorgi ha lasciato un vuoto nel panorama artistico italiano, e le parole di Ercole mettono in luce l’importanza delle amicizie in momenti di difficoltà.

Ornella Muti, da parte sua, ha dimostrato una grande sensibilità, cercando di mantenere vivo il legame con Eleonora anche nei momenti più bui. La sua presenza durante la presentazione del libro di Andrea Rizzoli, figlio di Giorgi, ha rappresentato un gesto di affetto e solidarietà che ha toccato profondamente tutti coloro che conoscevano l’attrice.

In un momento di grande tristezza, le parole di Nicoletta Ercole e il gesto di Ornella Muti offrono un messaggio di speranza e di amicizia. La storia di queste due attrici, legate da un’affinità profonda e da un rispetto reciproco, continuerà a vivere nei ricordi di chi le ha amate e ammirate.