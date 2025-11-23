Orso aggredisce scolaresca in gita, un morto e 11 feriti. A una bimba applicati oltre 100 punti di sutura





Una gita scolastica si è trasformata in una tragedia a Bella Coola, nell’ovest del Canada, quando un gruppo di studenti e insegnanti è stato aggredito da un orso grizzly. L’incontro ravvicinato con l’animale ha portato alla morte di una persona e al ferimento di altre undici. Secondo quanto riportato da The Standard, l’orso è stato descritto come «aggressivo» e ha caricato il gruppo mentre si trovava all’aperto. L’animale è attualmente in fuga, e le autorità locali hanno avviato le operazioni di ricerca.





La comunità indigena Nuxalk, che gestisce la zona, ha mobilitato le forze di polizia e le guardie forestali per rintracciare il grizzly. Samuel Schooner, capo della Nuxalk Nation, ha espresso il suo profondo rammarico per le persone e le famiglie colpite dall’incidente. “Tutti i coinvolti ricevono assistenza medica e la nostra priorità è garantirne la sicurezza”, ha dichiarato Schooner.

Durante l’aggressione, alcuni insegnanti hanno utilizzato spray urticante per cercare di proteggere i bambini. Tra i feriti, un insegnante ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente ha coinvolto la Acwsalcta School, una scuola gestita dalla Nuxalk First Nation, ed è il sesto attacco di orso registrato in Canada quest’anno. Hzita Brown Mack, nonna di una delle giovani vittime, ha condiviso su Facebook una foto della nipote ricoverata in ospedale, scrivendo: “Mi si è spezzato il cuore nel vedere cosa l’orso aveva fatto al suo corpicino. Le sono stati applicati circa 100 punti di sutura per chiudere tutte le ferite e poter essere trasferita in sicurezza”.

Brian Twaites, portavoce dei servizi di emergenza, ha fornito dettagli sulle condizioni dei feriti, affermando che due persone sono in condizioni critiche e altre due hanno riportato ferite gravi. Gli altri feriti sono stati curati sul posto. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo al crescente numero di attacchi di orsi che si sta verificando in diverse regioni del mondo, tra cui il nord del Giappone, dove da aprile scorso almeno dodici persone sono morte a causa di incontri ravvicinati con gli animali.

Le autorità locali hanno esortato la popolazione a prestare attenzione e a evitare di avvicinarsi agli orsi, soprattutto in periodi in cui gli animali sono più attivi. L’attacco ha anche riacceso il dibattito sulla gestione della fauna selvatica e sulla sicurezza delle escursioni scolastiche in aree dove la presenza di animali selvatici è elevata.

La comunità di Bella Coola è sotto shock per l’accaduto, e molti residenti hanno espresso la loro solidarietà alle famiglie delle vittime. La scuola ha attivato un supporto psicologico per gli studenti e il personale colpiti dall’evento traumatico. “È fondamentale che tutti ricevano il supporto di cui hanno bisogno in questo momento difficile”, ha commentato un rappresentante della scuola.



