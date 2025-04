Padova, fegato trapiantato a cuore fermo da una donatrice di 99 anni: “Un caso straordinario”

La notte scorsa, un trapianto di fegato ha avuto luogo presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova, utilizzando l’organo donato dalla più anziana donatrice di sempre, una donna di 99 anni. L’intervento è stato eseguito dall’equipe della Chirurgia Epatobiliopancreatica e dei Trapianti di fegato, coordinata dai medici Umberto Cillo, Enrico Gringeri e Demetrio Pittarello.





La notizia dell’operazione è stata diffusa oggi dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai professionisti coinvolti. “Un intervento straordinario – ha commentato il presidente Zaia – che non solo segna un nuovo traguardo della medicina e della chirurgia dei trapianti, ma che rappresenta anche il volto migliore della nostra sanità: quello di una comunità scientifica che non conosce limiti quando si tratta di curare e salvare vite. Ancora una volta il Veneto dimostra di essere in prima linea nel campo della sanità.”

Il presidente ha proseguito sottolineando che è motivo di orgoglio per tutti “sapere che dietro risultati come questi c’è un sistema sanitario che lavora con serietà, preparazione e passione” e che il Veneto “si afferma così, giorno dopo giorno, come una realtà solida, affidabile e all’avanguardia”.

La donazione dell’organo è stata effettuata in modalità “Dcd” (donazione a cuore fermo), una tecnica innovativa sviluppata dalla Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera padovana, diretta da Gino Gerosa. Il paziente che ha ricevuto il fegato è attualmente in buone condizioni di salute. “Una meta importante perché mai era stato trapiantato il fegato di una persona così avanti negli anni”, hanno dichiarato i medici dell’ospedale.

Questo trapianto rappresenta un notevole passo avanti nella pratica dei trapianti di organi, dimostrando che anche organi provenienti da donatori molto anziani possono essere utilizzati con successo. L’operazione è stata accolta con entusiasmo dalla comunità medica e dai pazienti in attesa di trapianto, poiché apre nuove possibilità per chi ha bisogno di un fegato.

L’importanza di questa procedura va oltre il semplice successo clinico; essa rappresenta anche un simbolo di speranza per molti pazienti che affrontano malattie epatiche gravi. La possibilità di ricevere un organo da un donatore così anziano potrebbe incoraggiare ulteriori ricerche e sviluppi nel campo della donazione di organi, spingendo la comunità medica a esplorare nuove frontiere.

Il trapianto di fegato è una procedura complessa e delicata, che richiede un’accurata selezione dei donatori e dei riceventi, nonché un’ottima preparazione da parte del team chirurgico. L’operazione effettuata a Padova è quindi un chiaro esempio di come l’innovazione e la dedizione possano portare a risultati straordinari.

In un contesto in cui la domanda di organi trapiantabili supera di gran lunga l’offerta, questo intervento offre una nuova prospettiva. La comunità scientifica è ora chiamata a riflettere su come ottimizzare ulteriormente i protocolli di trapianto, per garantire che anche i donatori più anziani possano contribuire a salvare vite.

La notizia del trapianto ha suscitato un grande interesse non solo tra i professionisti della salute, ma anche tra il pubblico, evidenziando l’importanza della donazione di organi e la necessità di sensibilizzare la popolazione su questo tema cruciale. La donazione di organi, infatti, può fare la differenza tra la vita e la morte per molti pazienti in attesa di trapianto.