Palazzina in fiamme nel Milanese: 3 morti e 40 evacuati, vittime padre, madre e figlio

Una tragedia si è consumata nella notte in via Cairoli a Cornaredo, nel Milanese, dove un incendio ha devastato una palazzina di quattro piani, causando la morte di tre persone e il ferimento di otto. Gli otto feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre quaranta residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza.





Fortunatamente, le ultime notizie indicano che nessuno dei feriti versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico e la sezione investigativa dei Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato tre autopompe, un’autoscala, un’autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico per gestire l’emergenza.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le indagini sono in corso. L’appartamento in cui vivevano le tre vittime è stato posto sotto sequestro. Le vittime sono un padre, una madre e il loro figlio, rispettivamente di 88, 82 e 55 anni. L’allerta è scattata intorno alle 4:30 del mattino, e i soccorritori sono giunti immediatamente sul luogo per mettere in sicurezza gli altri residenti del condominio.

Purtroppo, per la famiglia che abitava nell’appartamento al primo piano non c’è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco hanno trovato i tre già privi di vita all’interno dell’abitazione. Secondo quanto riportato dalle autorità, in totale diciannove persone sono state visitate sul posto per valutare le loro condizioni di salute. Otto di queste sono state portate in ospedale a causa di inalazione di fumi tossici, ma non presentano ferite gravi.

Durante le operazioni di soccorso, un Vigile del Fuoco è rimasto ferito ed è stato successivamente trasportato in ospedale, per poi essere dimesso. L’evacuazione del condominio ha coinvolto un numero significativo di residenti, sottolineando la gravità della situazione e l’efficacia dell’intervento dei soccorritori.

Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono attualmente in corso e si stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno esaminando l’appartamento delle vittime per cercare eventuali indizi che possano spiegare l’origine del rogo. Nel frattempo, la comunità di Cornaredo è scossa da questo tragico evento, che ha portato via tre vite in un momento di apparente tranquillità.

L’incendio ha suscitato una forte reazione da parte delle autorità locali e dei rappresentanti della comunità, che hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime. La tragedia ha evidenziato anche l’importanza della sicurezza antincendio negli edifici residenziali, richiamando l’attenzione su misure preventive che potrebbero ridurre il rischio di incidenti simili in futuro.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate in modo efficiente, dimostrando la preparazione e la professionalità dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine intervenute. La rapidità con cui sono stati evacuati gli altri residenti ha probabilmente evitato ulteriori perdite e ferimenti, contribuendo a mettere in sicurezza una situazione già di per sé critica.

Mentre le indagini proseguono e la comunità si unisce nel lutto per la perdita di tre vite, rimane alta l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza nelle abitazioni e di sensibilizzare i cittadini riguardo ai rischi legati agli incendi. La speranza è che eventi del genere possano essere prevenuti in futuro, affinché tragedie come quella di Cornaredo non si ripetano mai più.