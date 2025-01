Pamela Anderson ha ora 55 anni e ha scelto di rivelare il suo volto ‘naturale’

Le donne spesso affrontano molta pressione per apparire giovani anche con l’avanzare dell’età. E per le donne a Hollywood questa pressione è intensificata notevolmente. Anche Pamela Anderson ha subito interventi per sembrare più giovane.





Ma ora l’attrice ha detto basta e desidera vedersi mentre invecchia. Negli anni ’90, Pamela Anderson era forse una delle donne più popolari del pianeta. Ogni volta che usciva di casa, orde di paparazzi la seguivano e i fan la riconoscevano ovunque.

Ora, però, l’ex modella e attrice di Baywatch ha 55 anni e vuole che il mondo la conosca oltre il suo aspetto fisico. Pamela vuole che tutti sappiano che è anche una scrittrice, attivista e ballerina. L’ex coniglietta di Playboy afferma di non essersi mai considerata una grande bellezza. Nel suo nuovo documentario su Netflix, ha detto: “Non mi sono mai sentita una grande bellezza, mai. Mi sono sempre sentita come se avessi qualcosa di divertente.”

Essendo stata una modella, ci si potrebbe aspettare che fosse ossessionata dall’idea di mantenere la sua bellezza e il suo aspetto giovanile. Ma l’attrice di Baywatch sostiene esattamente il contrario. Ha scelto di rinunciare ai trattamenti estetici e vuole che tutti sappiano che è davvero entusiasta di vedere come sarà man mano che invecchia. Proprio per questa ragione non vuole sottoporsi a procedure cosmetiche, perché è curiosa di scoprire come apparirà quando avrà un aspetto più maturo.

“Non vedo l’ora di vedermi invecchiare. Ho sempre detto che mi riconoscerei quando mi guarderò nello specchio. Voglio che i miei capelli diventino naturalmente grigi, non voglio truccarmi. Voglio dire, questo è il mio stato di comfort,” ha dichiarato Pamela in un’intervista. Sa che molte delle sue coetanee si sono sottoposte a interventi chirurgici per eliminare rughe o altri segni dell’età. E aggiunge: “Molte donne che erano icone di bellezza classica hanno avuto difficoltà con l’invecchiamento. Non credo che per me sia difficile e non voglio cadere in questa trappola. Non voglio fare tutte queste cose folli a me stessa,” ha spiegato.

Sebbene durante la giovinezza abbia ceduto a un intervento di aumento del seno, da allora ha rimosso gli impianti, pentendosi della decisione presa. Ora è determinata a evitare completamente interventi chirurgici, in modo da non perdere la sua identità con il passare del tempo.

Nel suo nuovo documentario su Netflix, intitolato “Pamela, a Love Story”, l’ex modella e attrice si apre completamente, mostrando al mondo di essere sempre stata molto più di un bel viso. A questa età, ha abbandonato ogni pretesa e desidera essere accettata per ciò che è veramente.

Anche senza trucco o interventi estetici, Pamela Anderson a 55 anni appare meravigliosa!

Condividi questo articolo con altri fan di Pamela Anderson, così anche loro potranno sapere come appare oggi, al naturale, senza trucco!