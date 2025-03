Pamela Petrarolo contro Zeudi al Grande Fratello, la critica che divide i fan

Mancano ormai poche ore alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello, ma le tensioni non sembrano placarsi, e stavolta arrivano dall’esterno. Pamela Petrarolo, ex concorrente del reality, ha espresso un’opinione destinata a far discutere, puntando il dito contro il fandom che sostiene Zeudi Di Palma, una delle finaliste più accreditate alla vittoria. Le sue dichiarazioni, diffuse attraverso i social, hanno sollevato un polverone, raccogliendo consensi ma anche critiche.





Nel suo format online, Pamela Petrarolo ha analizzato la situazione legata alla possibile vittoria di Zeudi, sottolineando che la sua critica non è rivolta direttamente alla concorrente, ma alla comunità di fan che la supporta. “Ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Devo ammettere che la stimo molto come concorrente, ma le critiche che voglio esprimere riguardano coloro che la sostengono per la vittoria”, ha dichiarato l’ex concorrente.

La Petrarolo ha poi aggiunto: “Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web”. Con queste parole, Pamela Petrarolo ha posto l’accento su un tema che, negli ultimi anni, ha spesso accompagnato i reality show: il comportamento dei fan sui social. Secondo la sua analisi, l’aggressività di alcuni utenti potrebbe inviare un messaggio negativo se la concorrente dovesse vincere, associando il suo successo a pratiche online che lei stessa definisce inaccettabili.

Mentre il dibattito su queste dichiarazioni si accende sui social, un altro concorrente è finito al centro dell’attenzione per motivi completamente diversi. Lorenzo Spolverato, finalista del Grande Fratello, è stato protagonista di una sfuriata durante la giornata di ieri. Il motivo? La musica scelta dagli autori del programma, che il concorrente non avrebbe gradito. L’episodio ha generato un momento di tensione nella casa, seguito da un lungo monologo in cui Lorenzo ha ripercorso il suo percorso nel reality. “Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi”, ha dichiarato il concorrente.

Secondo i sondaggi più recenti, Zeudi Di Palma rimane la favorita per la vittoria, ma il risultato finale potrebbe essere influenzato dalle dinamiche dell’ultimo minuto. La critica di Pamela Petrarolo ha infatti alimentato il dibattito tra i fan, mentre i sostenitori di Lorenzo Spolverato e gli altri concorrenti cercano di mobilitarsi per ribaltare le previsioni.

La tensione è palpabile anche sui social, dove le discussioni tra i fandom si fanno sempre più accese. I sostenitori di Zeudi difendono la concorrente, respingendo le accuse rivolte loro da Pamela Petrarolo, mentre altri utenti sembrano concordare con la posizione dell’ex concorrente, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso online.