Panariello e Carlo Conti: “Stai già pensando al prossimo anno?” “No, all’estate”

Tra ascolti record e momenti di leggerezza, Carlo Conti si gode il trionfo del Festival di Sanremo 2025 insieme all’amico di sempre Giorgio Panariello.





Dopo aver chiuso con successo la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti non ha perso tempo per tornare alla sua solita spensieratezza. Il noto conduttore e direttore artistico ha subito ritrovato uno dei suoi “fratelli” di sempre, Giorgio Panariello, per condividere un momento di relax.

In un video pubblicato sui social, i due amici si mostrano seduti al tavolo di un ristorante, godendosi una splendida giornata di sole a Sanremo. Il comico toscano, con il suo solito tono ironico, ha iniziato a stuzzicare Conti: “Via, è andata benino. Ti stai già preparando per il prossimo anno?”. Con prontezza, Carlo ha risposto: “No, per l’estate”.

La battuta non si ferma qui. Panariello, con un sorriso malizioso, incalza: “Ma ti posso fare una domanda? Ma il 20% che non ti ha guardato, ma che guardavano?”. E Conti, senza scomporsi: “Dormivano“. Un siparietto che ha strappato risate ai fan e che dimostra ancora una volta la grande complicità tra i due.

Ascolti record per Sanremo 2025: Carlo Conti può festeggiare

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con numeri da capogiro. La serata finale ha registrato una media di 13.016.000 spettatori, con uno share impressionante del 72.7% su Rai 1. Ma i successi non si fermano qui:

Sanremo Start (dalle 20.44 alle 21.16) ha conquistato 14.130.000 spettatori con un share del 60.69% ;

(dalle 20.44 alle 21.16) ha conquistato con un share del ; La prima parte della serata finale (dalle 21.22 alle 23.30) ha totalizzato 15.977.000 spettatori , con un ottimo 69.01% di share ;

(dalle 21.22 alle 23.30) ha totalizzato , con un ottimo ; La seconda parte, invece, ha visto 11.153.000 spettatori, ma con un eccezionale 79.16% di share.

Le medie complessive delle cinque serate sono altrettanto impressionanti: lo share totale raggiunge il 67.1%, mentre il target giovanile (15-24 anni) registra un incredibile 84.3%, segno che il festival continua a conquistare anche le nuove generazioni.

Il segreto del successo? Professionalità e leggerezza

Carlo Conti si conferma ancora una volta uno dei volti più amati della televisione italiana, capace di unire professionalità e simpatia. Il successo del Festival di Sanremo 2025 non è solo nei numeri, ma anche nella capacità di creare momenti di leggerezza come quello condiviso con Giorgio Panariello.

Con gli ascolti al top e l’affetto del pubblico, Conti può ora concedersi un meritato riposo… o forse no, visto che sta già pensando all’estate!