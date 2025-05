Panico all’Isola, Leonardo Brum rischia di incendiare tutto: ecco cosa è successo

L’avventura sull’Isola dei Famosi 2025 è iniziata con un episodio controverso che ha coinvolto i partecipanti su Playa Giovani. Durante la prima notte, i naufraghi hanno deciso di accendere un fuoco utilizzando un accendino che, secondo il loro racconto, sarebbe stato ritrovato sulla spiaggia. Tuttavia, questa decisione ha portato a una situazione potenzialmente pericolosa, con le fiamme che si sono rapidamente propagate a causa del vento forte, costringendo la produzione a un intervento immediato.





La scelta di accendere il fuoco ha generato subito disaccordi tra i concorrenti. Leonardo Brum, che si è occupato di accendere le fiamme, è stato al centro delle critiche da parte di alcuni compagni di avventura. Carly Tommasini, modella e attivista LGBTQ+, ha espresso il suo disappunto dichiarando ai microfoni del reality: “Personalmente, so che l’accendino non avremmo dovuto usarlo, loro hanno deciso di utilizzarlo comunque facendo un fuoco con tanta tanta legna”. Le immagini condivise dal profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi mostrano chiaramente il momento in cui le fiamme iniziano a crescere in modo preoccupante.

Anche Teresanna Pugliese ha manifestato il suo disaccordo con la decisione di accendere il fuoco in quelle condizioni. Durante l’accaduto, ha cercato di richiamare l’attenzione degli altri naufraghi sull’importanza di spegnere immediatamente le fiamme: “Che dobbiamo fare? Avete dovuto accendere per forza sto fuoco? Il vento è forte, è normale che prende fuoco. Va spento”. Successivamente, ai microfoni del reality, ha spiegato: “Li ho lasciati fare ma non ero d’accordo ad accendere il fuoco perché sapevo che per il vento, la posizione e per il modo in cui lo stavano accendendo, sarebbe diventato pericoloso. Sapevo che ce l’avrebbero spento”.

La situazione è degenerata al punto da richiedere l’intervento della produzione. Un membro della crew dell’Isola dei Famosi è arrivato sulla spiaggia per affrontare direttamente i naufraghi e recuperare l’accendino. Nelle immagini diffuse sui social si vede chiaramente il tecnico che chiede: “Chi ha l’accendino?” A quel punto, Leonardo Brum ha consegnato l’oggetto, sostenendo che fosse stato trovato sulla spiaggia e aggiungendo: “È arrivato dal mare”. Il tecnico ha quindi dichiarato: “In questo momento vi devo spegnere il fuoco”.

ecco la versione estesa dell’accendino gate all’isola qui potete anche notare che spadino e teresanna quando il fuoco viene acceso neanche esultano perché sapevano già come era stato fatto e che la produzione glielo avrebbe spento dopo poco leonardo nemmeno ha nascosto… pic.twitter.com/VEsk8cvN5q — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) May 8, 2025

Mentre il fuoco veniva spento, Teresanna Pugliese ha commentato amaramente: “Sapevo che sarebbe andata a finire così”. L’episodio ha evidenziato non solo la necessità di rispettare le regole imposte dalla produzione, ma anche le dinamiche di tensione già presenti tra i concorrenti.

Il regolamento del reality vieta esplicitamente l’uso di strumenti non autorizzati per accendere il fuoco, proprio per evitare incidenti di questo tipo. La decisione della produzione di intervenire tempestivamente è stata quindi inevitabile per garantire la sicurezza dei partecipanti e dell’ambiente circostante.

Questo episodio potrebbe avere conseguenze sul proseguimento dell’avventura dei naufraghi sull’isola. La tensione tra i concorrenti è palpabile e potrebbe influire sulle dinamiche del gruppo nei giorni a venire. L’accendino è stato sequestrato e non sarà più disponibile per i partecipanti, che dovranno ora affidarsi esclusivamente ai metodi consentiti per accendere il fuoco.

L’Isola dei Famosi 2025 si preannuncia quindi ricca di sfide non solo fisiche ma anche relazionali. La gestione delle risorse e il rispetto delle regole saranno fondamentali per garantire la convivenza e il successo dei concorrenti in questa avventura estrema.