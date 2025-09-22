Panico su un volo Ryanair, turbolenza violenta ferisce due assistenti: uno finisce contro il soffitto





Un episodio di panico si è verificato a bordo di un volo Ryanair diretto alle Baleari, quando una turbolenza particolarmente violenta ha colpito l’aeromobile, causando il ferimento di due assistenti di volo. Il Boeing, con a bordo 180 passeggeri, era partito regolarmente da Vitoria, in Spagna, e stava effettuando l’avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan a Palma di Maiorca. Durante questa fase, le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti temporali e piogge intense che colpivano l’arcipelago da diverse ore, hanno provocato una turbolenza eccezionalmente forte.





Gli assistenti di volo erano impegnati nelle consuete operazioni di sicurezza, controllando che schienali e tavolini fossero sistemati correttamente per l’atterraggio. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata. La violenza della turbolenza ha sollevato uno degli steward, proiettandolo contro il soffitto della cabina. Un altro assistente è stato colpito dal carrello del catering, che stava sistemando lungo il corridoio centrale. Questo ha portato a momenti di grande confusione e preoccupazione tra i passeggeri.

All’arrivo a Palma di Maiorca, le ambulanze erano già pronte sulla pista di atterraggio per prestare soccorso. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, consentendo lo sbarco dei passeggeri dopo alcuni minuti di concitazione. Le condizioni dei due assistenti di volo rimasti feriti non sono ancora state rese note, ma le loro lesioni sono state descritte come “serie”. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di volo e sulla preparazione del personale di bordo per affrontare situazioni di emergenza.

Questo non è il primo episodio di turbolenza grave per la compagnia aerea irlandese. Già nel mese di giugno, un volo da Berlino a Milano era stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Memmingen, in Baviera, a causa di una tempesta violenta. In quell’occasione, nove persone erano rimaste ferite, tra cui un bambino, evidenziando i rischi associati alle condizioni meteorologiche avverse durante i voli.

In risposta all’incidente recente, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla turbolenza. Ryanair ha espresso rammarico per quanto accaduto e ha confermato la sua piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti per fornire tutte le informazioni necessarie. La compagnia aerea è nota per il suo impegno nella sicurezza dei voli e ha una lunga storia di operazioni in diverse condizioni meteorologiche.

La turbolenza aerea è un fenomeno comune, ma quando si verifica in modo così violento, può avere conseguenze gravi. I piloti e il personale di volo sono addestrati per gestire queste situazioni, ma le forze della natura possono talvolta risultare imprevedibili e devastanti. È fondamentale che le compagnie aeree continuino a formare il proprio personale e a investire in tecnologie che possano contribuire a garantire la sicurezza dei passeggeri.

L’episodio ha suscitato un dibattito tra esperti del settore riguardo alla gestione delle turbolenze e alla necessità di monitorare costantemente le condizioni meteorologiche prima e durante il volo. Le compagnie aeree sono incoraggiate a migliorare i protocolli di sicurezza e ad adottare misure preventive per ridurre al minimo i rischi associati a turbolenze violente.

Mentre l’indagine prosegue, i passeggeri del volo Ryanair possono riflettere sull’importanza della sicurezza aerea e sui rischi che possono incontrare durante i viaggi aerei. La resilienza del personale di volo e la prontezza dei soccorsi sono stati elementi cruciali nel gestire la situazione e nel garantire che tutti i passeggeri potessero lasciare l’aeromobile in sicurezza.



